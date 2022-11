Ronaldo, questa non ci voleva: la peggior notizia possibile è arrivata

Cristiano Ronaldo ha detto addio al Manchester United: dopo il comunicato ufficiale di ieri è arrivata una notizia tremenda per CR7.

Cristiano Ronaldo ed il Manchester United si sono separati ufficialmente ieri pomeriggio. Dopo la discussa intervista rilasciata al giornalista Piers Morgan senza peli sulla lingua, Ronaldo ha fatto venire a galla tutto il proprio malessere per l’avventura a Manchester. Nonostante il forte rapporto tra il club ed il portoghese, l’amore mai è sbocciato.

Con Erik ten Hag e con il resto dello spogliatoio è mancato alcun tipo di intesa, a tal punto che in estate CR7 ha spinto per lasciare il club ed andare altrove per giocare la Champions League. Alla fne, però, la sua partenza non c’è stata.

Addio Ronaldo, lo United risparmia quasi 20 milioni di euro

Inevitabile la rottura dopo le dichiarazioni contro il club, la società tutta e l’allenatore. Ieri, con una nota ufficiale, è arrivata la comunicazione improvvisa: Ronaldo ha rescisso il proprio contratto con i Red Devils. Adesso, dunque, è svincolato e libero di accasarsi altrove.

La risoluzione del contratto, in scadenza al 30 giugno 2023, come riferisce il ‘Daily Telegraph’, non prevede alcun tipo di buonuscita. Grazie a questo accordo tra le parti, la società, finita in vendita ieri sera, risparmierà 17 milioni di sterline, ovvero 19.6 milioni di euro.