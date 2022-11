Calciomercato Lazio, Lotito ha deciso: l’agente lo porta via

La Lazio di Maurizio Sarri rischia seriamente di perdere un giocatore già durante il mercato di gennaio: Claudio Lotito ha deciso.

La Lazio di Claudio Lotito è al lavoro per sistemare un paio di situazioni interne. Dopo il rinnovo di Manuel Lazzari fino al 30 giugno 2027, il club biancocelste deve fare i conti con la situazione relativa a Luis Alberto. Il top player del centrocampo non è mai riuscito a trovare al giusta intesa con Maurizio Sarri.

L’amore mai sbocciato tra i due ha creato evidenti frizioni. Non a caso, durante l’ultima finestra di mercato estivo, il giocatore ha spinto per lasciare il club. L’addio alla Lazio, poi, non si è concretizzato. Oggi, però, la situazione, seppur migliorata, resta comunque complessa e abbastanza delicata.

Lazio, Luis Alberto verso la cessione: agente al lavoro

‘Il Messaggero’ ha fatto il punto sul futuro di Luis Alberto. La cessione ed il conseguente addio alla Lazio resta sempre nell’aria. Al momento, però, nulla di concreto è arrivato sulla scrivania del presidente Claudio Lotito. Lo stesso presidente, durante l’ultimo vertice avuto con mister Sarri, ha chiesto al tecnico di puntare ancora su Luis Alberto, proprio perché nessun interesse, soprattutto quelli dalla Spagna, si è ancora concretizzato.

Lo spagnolo, però, non ha intenzione di essere una seconda linea. Per questo motivo il suo agente è al lavoro per portare a Lotito e Tare offerte concrete. Nelle idee della dirigenza ci sarebbe anche quella di accettare un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto.