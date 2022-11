Lazio, tifosi spiazzati: spunta la richiesta di Sarri a Lotito

Vertice in casa Lazio tra Sarri, Lotito e Tare. Il tecnici biancoceleste, in vista di gennaio, avrebbe fatto alcune richieste precise.



Con la pausa per i Mondiali, che inizieranno oggi con il match tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador, le squadre di club possono concentrarsi con largo anticipo sul calciomercato di riparazione in vista di gennaio.

In casa Lazio, stando a quanto riferisce il Messaggero, si è tenuto un incontro tra il tecnico Maurizio Sarri e il duo Lotito-Tare. Sul tavolo anche le prossime mosse che i biancocelesti dovranno fare nella prossima sessione di calciomercato.

Al momento il cammino della Lazio in stagione è tutto sommato positivo. Al netto di una retrocessione dall’Europa League alla Conference League in un girone rocambolesco, in campionato la squadra è a ridosso della zona Champions League. Ecco quindi che il tecnico biancoceleste chiede un piccolo sforzo sul mercato per restare competitivi.

Lazio, le richieste di Sarri sul mercato: almeno due acquisti

Le richieste di Sarri si concentrano su due ruoli in particolare: il terzino sinistro e l’attaccante. Per quanto riguarda il terzino sinistro, una delle mancanza attualmente in rosa, l’idea è quella di Parisi o Valeri. Per l’attacco si cerca un vice-Immobile, con il sogno che è quello di Rafa Silva.

Occhio però alla situazione Luis Alberto. Qui nulla è ancora definito, ma la società avrebbe messo in stand-by Ilicic. In caso di necessità l’ex Fiorentina e Atalanta potrebbe quindi tornare in Italia e vestire la maglia biancoceleste.