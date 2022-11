Calciomercato Lazio, ecco l’erede di Immobile: Tare pesca il jolly dal mazzo

Lazio, Sarri chiede un calciatore capace di raccogliere l’eredità di Immobile quando manca. Tare pronto a pescare il jolly

Gli infortuni lo hanno rallentato nelle ultime stagioni, complice anche i tanti impegni tra Lazio, coppe e Nazionale. Sì, anche Ciro Immobile si è mostrato comunemente ‘mortale’, nonostante i numeri da capogiro e i record riscritti di continuo. La formazione di Sarri, quest’anno, ha dovuto fare spesso a meno del bomber azzurro e non sempre è riuscita a dare segnali positivi.

Nonostante le vittorie contro Atalanta e Roma arrivate senza Immobile direbbero il contrario, la Lazio ha bisogno di un erede del campano. Di un calciatore capace di farne le veci quando gli infortuni ed il turnover lo costringono a restare in panchina. Una necessità storica per la dirigenza biancoceleste, che ha pronto però un piano per soccombere a questa lunga e datata mancanza.

Lazio, ecco il nome a sorpresa per il vice-Immobile: Tare pesca in Italia

Secondo l’edizione del ‘Corriere dello Sport’, Igli Tare è pronto ad accelerare per il vice-Immobile. Accelerare sì, ma non in vista di gennaio: una premessa fondamentale, visto che Sarri vorrebbe continuare a puntare su Felipe Anderson come attaccante di emergenza, anziché educarne un altro ex novo al proprio calcio (per di più a stagione in corso).

Per l’estate – riporta il noto quotidiano – la Lazio avrebbe messo nel mirino Isaac Success, bomber che si sta mettendo in mostra con l’Udinese di Andrea Sottil. Classe 1996 e con un contratto in scadenza nel 2024, il nigeriano potrebbe andar via a prezzo di saldo nel corso della prossima finestra di mercato. Un nome a sorpresa, ma che per duttilità e fisicità potrebbe rappresentare la soluzione ideale per Tare e Sarri.