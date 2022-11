Calciomercato Juventus, la firma è in bilico: annuncio durante i Mondiali

La Juventus studia con attenzione il Mondiale in Qatar, dove un suo giocatore in scadenza sta finalmente fornendo prestazioni convincenti.

Che il Mondiale in Qatar possa essere la vetrina ideale per tanti giocatori per conquistarsi un club migliore di quello attuale, è abbastanza risaputo. Per molti diventa anche un’occasione di riscatto dopo molte critiche, che può portare a ridefinire il proprio anche all’interno del club di appartenenza. E queste prime partite già ci hanno dato qualche indizio a riguardo.

Soprattutto per quanto riguarda un giocatore molto discusso della Juventus. Il club bianconero ha infatti vissuto un difficile inizio di stagione, ben rappresentato dal clamoroso flop in Champions League. Ma adesso la squadra di Massimiliano Allegri sembra essersi ripresa, e si trova terza in Serie A, a due punti appena dal Milan secondo.

Mentre si attende la ripresa dei campionati a inizio gennaio, i dirigenti della società torinese stanno anche valutando la delicata questione dei rinnovi di contratto. Sono infatti sei i giocatori della rosa della Juventus che a fine stagione si ritroveranno svincolati, e ci sarà da capire chi provare a trattenere e chi no. Il Mondiale, in questo senso, può dare alcune indicazioni.

Protagonista nella Francia, Rabiot cerca di riconquistare la Juventus

Il gol che martedì sera ha permesso alla Francia di riprendere l’Australia, poi battuta 4-1, è uno dei tanti segnali che qualcosa sta cambiando in Adrien Rabiot. Ma il centrocampista 27enne aveva già mostrato importanti miglioramenti con la Juve a novembre, facendo registrare 1 gol e 2 assist nelle ultime 3 partite.

“Cominciare con gol e assist è un sogno” ha commentato dopo l’esordio ai Mondiali, in cui ha anche servito a Giroud la rete del vantaggio transalpino. Rabiot ha detto di non voler parlare di un’eventuale permanenza in bianconero, ma ha poi precisato: “Senza dubbio queste prestazioni mi aiuteranno per parlare con la Juventus”. Ma il giocatore non ha escluso un trasferimento a un altro club.