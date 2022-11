Futuro Ronaldo, c’è il colpo di scena prima dell’esordio col Portogallo

Prima di esordire con il Portogallo ai Mondiali di Qatar 2022, Cristiano Ronaldo potrebbe aver già trovato una nuova destinazione.

Nel giorno in cui il Portogallo esordisce nei Mondiali di Qatar 2022 contro il Ghana, Cristiano Ronaldo avrebbe potuto già trovare una nuova squadra. La sfida dei lusitani dovrebbe trovare l’asso portoghese in un ottimo momento mentale, dopo giorni davvero turbolenti.

Nel bel mezzo della Coppa del Mondo, infatti, CR7 ha trovato il modo anche di occuparsi dei suoi affari personali e trovare nuova sistemazione, dopo aver risolto consensualmente il contratto in essere con il Manchester United.

Era nell’aria da tempo la sensazione così come la decisione, ma si prospettava un finale meno drastico e migliore a livello comunicativo. Così non è stato. Ronaldo si è confessato in occasione di una lunga intervista e in nessun momento ha negato le sue cattive sensazioni dal ritorno in Premier League.

Cristiano Ronaldo trova squadra? C’è l’Arabia Saudita

Secondo quanto riferito da ‘MARCA’, dopo avervi resistito già in estate, l’attaccante portoghese avrebbe deciso finalmente di accettare la proposta economicamente allettante di un campionato decisamente poco competitivo, ovvero l’Arabia Saudita.

Rimasto a piede libero a novembre, quando i campionati sono fermi per i Mondiali e la sosta natalizia, il giocatore potrebbe anticipare il calciomercato di gennaio come primo grande colpo. L’Al-Nassr non ha perso tempo ed è subito andata all’assalto del campione tramite il suo entourage. Non dovendo pagare alcun prezzo per il cartellino, l’offerta economica può essere ancora superiore. Si parla di una proposta che supererà gli ingaggi percepiti durante tutta la carriera nei vari club. Il tecnico Rudi Garcia attende Ronaldo a braccia aperte. Spetta a lui la parola finale.