Cristiano Ronaldo, svelato il suo futuro: l’annuncio lascia a bocca aperta

Il Portogallo debutterà domani alle 17 nel match contro il Ghana. Cristiano Ronaldo è intervenuto in conferenza non ha fatto troppo per abbassare il livello dei decibel intorno a sé, specie sulla rottura con i suoi ormai ex compagni di squadra del Manchester United e sul momento in cui è arrivata l’intervista che ha sostanzialmente sancito il suo addio alla squadra di ten Hag. Il suo futuro però resta uno degli argomenti più attrattivi malgrado l’inizio del Mondiale.

L’addio burrascoso al club di Manchester ha prodotto una domanda alla quale si tenta di dare ora delle risposte: quale sarà la futura squadra di Cristiano Ronaldo? Il portoghese è libero di accasarsi dove vuole dopo la risoluzione del suo contratto con il Manchester United. Il calciatore è andato via senza buonuscita. Per accaparrarsi CR7 ci sarebbe già un club in pole.

Calciomercato, smacco al Manchester United? Chelsea in pole position per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi. Già in estate sembrava dovesse prodursi il suo addio al Manchester United. Alla fine però il calciatore è rimasto controvoglia nei ‘Red Devils’. Il rapporto con la sua ex squadra è finito in picchiata, come confermato dall’intervista concessa in esclusiva dal portoghese a Piers Morgan.

In questi giorni, sono state accostate essenzialmente quattro formazioni a CR7: Bayern Monaco, Milan, Newcastle e Chelsea. I bavaresi cercano un sostituto per Sadio Mane, ko per infortunio (il senegalese salta il Mondiale). I rossoneri nell’ottica di un addio a Rafa Leao mentre i ‘Magpies’ per aumentare il proprio prestigio e puntare realmente ad una qualificazione per le coppe europee. Infine, il Chelsea. I ‘blue’ sono considerati i maggiori accreditati a prendere Cristiano Ronaldo, come sottolineato in un tweet anche dal giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante. La squadra di Potter occupa la pole, il verdetto potrebbe cuocersi a fuoco lento.