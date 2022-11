Caos al Mondiale, tensione e scontri in Qatar: ecco cosa sta succedendo

Continua il caos che sta colpendo il Mondiale in Qatar: scontri e tensioni in vista di un appuntamento in particolare, ecco cosa sta accadendo.

Il Mondiale in Qatar procede tra le polemiche e gli scontri da una parte e dall’altra. Alcune decisioni in particolare stanno facendo molto discutere. E adesso sono nate ulteriori tensioni in vista di un appuntamento in particolare.

Il Mondiale, specialmente per le decisioni prese dalla FIFA in Qatar, sta facendo molto discutere. Le polemiche, pur andando avanti nei giorni, non accennano a placarsi. E ora, come se tutto ciò non bastasse, sono nati ulteriori scontri.

Le tifoserie di due nazionalità in particolare hanno infatti dato vita, nelle scorse ore, a degli scontri a Doha. È via social che stanno circolando le immagini volte a mostrare ciò che è accaduto.

Mondiale in Qatar, Argentina-Messico andrà in scena sabato ma si sono già presentati i primi scontri

I Mondiali in Qatar prevedono la sfida tutta sudamericana, tra Argentina e Messico, nella serata di sabato 26 novembre alle ore 20:00. Un match da sempre accesissimo, sul campo e anche fuori tra le rispettive tifoserie. Qualche ora fa infatti, fuori dallo stadio a Doha, sono partiti inizialmente degli insulti tra i tifosi presenti delle rispettive nazionali.

Poi però la situazione è degenerata in scontri, per cui è dovuta intervenire l’autorità locale. Le immagini circolate online hanno mostrato chiaramente quanto avvenuto. C’è perciò adesso preoccupazione per la serata di sabato, quando effettivamente la partita valida per l’accesso agli ottavi di finale avrà luogo. Messico e Argentina sono, infatti, entrambe nel Gruppo C. La prima nazionale a 1 punto, la seconda ancora a 0.