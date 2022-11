Colpo di teatro ai Mondiali, la FIFA cambia tutto: dietrofront Infantino

Colpo di scena ai Mondiali in Qatar. Il presidente della FIFA cambia tutto: la rivelazione è improvvisa e totalmente inaspettata.

I Mondiali in Qatar sono iniziati da quattro giorni, ma molto prima sono iniziate le polemiche attorno alla rassegna iridata. Oltre ai vari e presunti scandali sull’assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar, le proteste più feroci sono quelle relative ai diritti umani.

Durante la costruzione degli impianti sportivi, nuovi di zecca, migliaia di operai sono stati sfruttati e alcuni di essi sono anche andati incontro a morte prematura. Il tutto, ovviamente, dimenticando i loro diritti umani. Oltre a questo, un altro tema che continua a tenere banco è quello relativo alle discriminazioni verso la comunità LGBTQ+.

Mondiali, la rivelazione sulla FIFA

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha provato a far rientrare ogni tipo di polemica, ma senza successo. Il numero uno della FIFA è finito nel mirino della critica dopo aver negato ai capitani di alcune Nazionali la possibilità di indossare la fascia ‘One Love’ con i colori arcobaleno.

Di fronte all’opposizione della FIFA le Nazionali hanno potuto fare poco. La Germania, ad esempio, si è messa in posa durante la foto di rito con la mano sulla bocca. Adesso, però, dall”Indipendent’ giungono rivelazioni piuttosto importanti in merito alla questione ‘arcobaleno’ in Qatar. Secondo il quotidiano inglese, potrebbe presto arrivare un dietrofront della FIFA che concederebbe la libera esposizione dei colori arcobaleno. Nessuno verrebbe, dunque, più fermato dal personale di sicurezza degli stadi.