Vlahovic, l’annuncio dal Qatar fa tremare tutti: tifosi gelati

Dusan Vlahovic, delusione nella gara di esordio ai Mondiali in Qatar. Dopo la batosta col Brasile arriva l’annuncio che fa tremare tutti.

Prestazione deludente di Dusan Vlahovic nel match di esordio ai Mondiali in Qatar. L’attaccante della Juventus, in campo con la Nazionale serba nella sfida contro il Brasile, ha rimediato una brutta sconfitta. La Nazionale verdeoro, grazie ad una super doppietta di Richarlison, si è imposta per 2-0.

Passo falso dei ragazzi di Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, che nell’immediato post gara ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di ‘TV Arena’.

Sconfitta la Serbia di Vlahovic, parla il ct Stojkovic

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La chiave del match è tutta nel secondo tempo. Noi non siamo riusciti ad imporci e il Brasile è stato troppo bravo per non approfittare dei nostri errori. Nella prima parte di partita siamo stati più uniti, abbiamo mostrato più solidità”.

Poi ha concluso: “Bisogna anche considerare che c’erano tre calciatori convalescenti come Vlahovic, Kostic e Mitrovic che non sono al top della forma. La Nazionale brasiliana, in ogni caso, ha vinto in maniera meritata. Loro hanno dominato in tutto il secondo tempo. Certo, dispiace non aver avuto tutti al top della forma. Abbiamo solamente pochi giorni per recuperare e le partite sono già decisive. Speriamo di poter contare anche su Kostic”.