Altro che mercato chiuso: Juventus, spuntano due nomi per gennaio

La Juventus punta a rafforzarsi in vista del finale di stagione, ma la società bianconera deve anche pensare a ringiovanire una rosa anziana.

I buoni risultati sono un inizio, ma gli obiettivi da raggiungere richiedono nuovi importanti investimenti. Lo sa bene la Juventus, che fino a un mese sembrava fuori dai giochi in campionato, e ora invece è di nuovo in corsa. Allegri e i suoi sono stati bravi a ribaltare una stagione che pareva destinata a essere fallimentare, e ora la società vorrebbe puntellare la rosa sul mercato.

L’eliminazione ai gironi di Champions League pesa ovviamente sul giudizio della stagione, ma i bianconeri ora possono concentrarsi su altri obiettivi:la Serie A, dove il secondo posto sta ad appena 2 punti, e l’Europa League. Va poi sottolineato che Allegri ha avuto tanti assenti per infortunio (Pogba e Chiesa su tutti), e la rosa aveva lacune ancora da colmare.

Soprattutto in vista del prossimo futuro, che richiederà un importante rinnovamento generazionale. Nella Juventus ci sono infatti sette giocatori che hanno passato i 30 anni d’età, e otto che tra scadenze di contratto e prestiti potrebbe non essere più in bianconero l’anno prossimo. Allegri si aspetta quindi delle novità, magari già a gennaio, e ci sono due nomi caldi da delle rivali di Serie A.

Singo e Maehle per la Juventus: il doppio colpo per Allegri

A renderli pubblici ci ha pensato oggi ‘Tuttosport’, che ha pubblicato la notizia in prima pagina. La società torinese starebbe infatti pensando di prendere due dei più interessanti giocatori emergenti del nostro campionato: Wilfried Singo, 21enne del Torino, e Joakim Maehle, 25enne dell’Atalanta.

Si tratta di due terzini di fascia destra, anche se il danese ha dimostrato di poter giocare anche da esterno di centrocampo o da terzino sinistro. Non si tratta quindi di due opzioni in alternativa, ma di giocatori che la Juventus potrebbe volere assieme. Anche perché sia Alex Sandro che Cuadrado sono in scadenza, mentre Danilo e De Sciglio hanno ormai passato i 30 anni.