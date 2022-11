Roma, l’attaccante verso la cessione: pronto il tesoretto per Mourinho

E’ già tempo di calciomercato in casa Roma: operazione in uscita pronto per un attaccante, Mourinho già pensa al tesoretto.

Con la pausa per i Mondiali le squadre di club possono già pensare al calciomercato. Con più di un mese d’anticipo rispetto all’apertura ufficiale della sessione di riparazione sono già diversi i club che stanno imbastendo le prime operazione.

Non fa eccezione la Roma che al momento guarda con molto interesse ad alcune situazioni per sistemare alcuni esuberi. O meglio, per definire la sistemazione di alcuni esuberi, come ad esempio Justin Kluivert.

L’attaccante olandese, figlio d’arte dell’ex centravanti del Milan e del Barcellona Patrick, è attualmente in prestito al Valencia di Gennaro Gattuso e, secondo quanto riporta il quotidiano romano Il Tempo, ci sarebbero grossi margini favorevoli per un riscatto del cartellino. Se non a gennaio quasi certamente a giugno. La cifra chiesta dalla Roma si aggira sui 10 milioni di euro.

Roma, Kluivert al passo d’addio: Valencia pronto al riscatto

Con la maglia del Valencia, Kluivert ha collezionato in questa stagione 10 presenze e 2 reti. Numeri non certo altissimi, ma che starebbero comunque convincendo gli spagnoli a dare fiducia all’attaccante classe ’99.

Kluivert con la maglia della Roma ha avuto poca fortuna. Arrivato in giallorosso nel 2018 in due stagioni ha collezionato una sessantina di presenze e soltanto 9 gol in tutte le competizioni. Dal 2020 è iniziato il suo pellegrinaggio, prima al Red Bull Lipsia e poi al Nizza. In entrambe le occasioni si è fermato sotto la doppia cifra. Quest’estate il prestito al Valencia, con la prospettiva, a questo punto, di un prossimo trasferimento a titolo definitivo al club spagnolo.