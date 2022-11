Il bomber torna in Serie A: ci prova il Torino, colpo in prestito

Al Torino manca un bomber che possa dare maggiore spinta alla manovra offensiva. Spunta una vecchia conoscenza della Serie A.

Mentre si giocato i Mondiali in Qatar, le squadre di club già guardano al prossimo mercato invernale. Ci sarà l’occasione di mettere mano alle rose, magari cercando di dare un contribuito per dare miglioramenti significativi ed aiutare gli allenatori. Per le squadre di Serie A c’è da capire chi avrà la spinta per andare a fare operazioni concrete.

Magari qualcosa potrebbe venir fuori proprio dalla competizione che si sta giocando in Qatar, qualche giocatore interessante che potrebbe emergere in queste settimane. Ma c’è chi sicuramente andrà su un usato sicuro, su giocatori che già hanno grande abitudine a giocare la nostra Serie A.

Torino, occhi puntati su Joao Pedro: operazione in prestito

Il Torino cerca un attaccante. Dopo l’addio di Belotti, infatti, la squadra granata sembra orfana di un vero e proprio bomber che possa fare la differenze nel reparto avanzato. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il nome che starebbe circolando jn maniera insistente in queste ore, sarebbe quello di Joao Pedro.

Attaccante di assoluto spessore e di sicuro affidamento, l’italo-brasiliano milita adesso in Turchia, con la maglia del Fenerbahce. Per Joao Pedro – si legge – il Torino starebbe pensando ad un’operazione in prestito. Anche la Sampdoria starebbe pensando al colpo, anche se il club turco pare non essere particolarmente disposato a far partire Joao Pedro soltanto in prestito.