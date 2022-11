“Allegri…”: Vlahovic, batosta ai Mondiali. Scoppia la polemica

Batosta durissima da digerire per la Serbia ai Mondiali contro il Brasile: scoppiano le polemiche intorno a Vlahovic

La Serbia ha disputato un ottimo primo tempo contro il Brasile questa sera, che però nella ripresa ha stradominato. La doppietta di Richarlison ha certificato un dominio diventato man mano assoluto. La Seleçao ha la rosa più forte dei Mondiali e questa sera c’è stata la dimostrazione. Sorgono polemiche attorno alla prestazione di Dusan Vlahovic, subentrato al 66′ al posto di Mladenovic.

Vlahovic era infortunato da diverse settimane e questa sera non era al 100%. Non a caso, Stojkovic ha scelto di lasciarlo in panchina, in attesa che recuperi la forma migliore. Tuttavia, l’attaccante della Juventus ha toccato davvero pochissimi palloni in 24′, controllato benissimo da Marquinhos e Thiago Silva. E sono arrivate diverse critiche sui social, che attaccano anche Massimiliano Allegri.

Brasile-Serbia, quante critiche per Vlahovic

Gli spettatori di Brasile-Serbia hanno commentato su Twitter la prova di Dusan Vlahovic. C’è chi crede sia colpa di Allegri: “Alex Sandro un muro, Danilo perfetto e Vlahovic da 4: soffre di Allegrite acuta”. Chi lo paragona a Lewandowski, ma non per cose positive: “Palloni toccati da Vlahovic questa sera uguale al numero di gol di Lewandowski ai Mondiali”. Chiaramente, i gol segnati dal centravanti polacco in un Mondiale sono zero. E chi commenta le prove dei tanti giocatori della Serie A: “Tutti male, ma Vlahovic è stato il peggiore di tutti”.

Insomma, senza dubbio le precarie condizioni fisiche del centravanti della Serbia e della Juventus hanno influito sulla sua prestazione. E anche lo strapotere del Brasile in quella fase della partita. Ci si aspettava, però, qualcosa di più dal giocatore a livello di impatto sulla partita, arginato alla perfezione dai difensori brasiliani.