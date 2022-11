Milan, ritorno di fiamma per la stella: può arrivare in prestito

Dopo un inizio di stagione complicato il Milan è pronto a intervenire sul mercato. Il club rossonero punta al grande colpo.

Il Milan campione d’Italia ha finora realizzato una prima parte di stagione deludente. Gli acquisti non si sono integrati benissimo, il belga De Ketelaere ha finora fallito e il francese Adli ancora deve entrare nelle rotazioni di Pioli. La squadra si è qualificata per gli Ottavi di Champions League, ma è distante dalla vetta in Serie A.

La squadra è seconda in classifica, ma a ben 8 punti dal Napoli capolista. La società potrebbe intervenire sul mercato a gennaio, magari lavorando in reparti dove la squadra è apparsa in difficoltà. Va detto che Pioli ha dovuto lottare, per tutta la prima parte della stagione, con diversi infortuni.

Basti pensare a calciatori come il francese Mike Maignan e il belga Alexis Saelemakers, costretti a saltare anche il Mondiale in Qatar dopo gravissimi infortuni. Ora la società vuole aiutare e Maldini è al lavoro per rinforzare la rosa, in una sessione di calciomercato invernale che si preannuncia scoppiettante.

Milan, ancora Ziyech nel mirino

Come riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero potrebbe nuovamente piombare sull’attaccante marocchino del Chelsea Ziyech. L’ex Ajax è in uscita dal club londinese, totalmente fuori dai programmi del neo tecnico Potter. Il Milan lavora quindi ad una nuova interessante offerta.

Il Chelsea non voleva cedere in estate, se non a titolo definitivo, ma ora le cose potrebbero cambiare. La rosea sottolinea che Maldini è pronto a presentare un’offerta di prestito con diritto di riscatto a gennaio e a giugno, in caso di buon approccio del calciatore alla Serie A, potrebbe esercitare il riscatto.