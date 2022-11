Cremonese, due colpi per la salvezza: rinforzi dalla Juventus

La Cremonese vuole dei rinforzi a gennaio per salvarsi e sta studiando due colpi di proprietà della Juventus

La Cremonese in questa prima parte di stagione non ha ancora conquistato la prima vittoria in Serie A. Sono sette i punti in classifica per la squadra, arrivati dopo altrettanti pareggi e otto sconfitte. E nonostante ciò, non è ultima in classifica visto che Sampdoria e Verona hanno fatto peggio, rispettivamente con sei e cinque punti. A gennaio, Giacchetta e Braida cercano dei rinforzi e studiano due colpi dalla Juve.

Ciò che serve alla Cremonese è un centrocampista e i profili seguiti sono Filippo Ranocchia, in prestito al Monza. E anche Hans Nicolussi Caviglia, che oggi gioca al SudTirol, in Serie B. Molto dipenderà anche dalla volontà dei giocatori, che chiaramente non cambieranno maglia per non vedersi aumentare il proprio minutaggio.

Cremonese su Ranocchia e Nicolussi Caviglia

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Cremonese vuole sia Filippo Ranocchia, sia Nicolussi Caviglia. Entrambi si sono dimostrati giocatori di qualità, che possono dare una mano concreta ad Alvini e alla sua squadra per conquistare la salvezza. Ranocchia è in prestito al Monza, dove in questa prima parte di stagione ha collezionato otto presenze con un gol e un assist, per un totale di 387′, ma c’è tanta abbondanza in quel reparto.

Nicolussi Caviglia, invece, è al SudTirol in Serie B e infatti ha trovato più spazio: tredici presenze in totale, un gol e 948′ giocati. Per lui è possibile un salto in massima serie, visto che alla Cremonese manca proprio un elemento di qualità in mezzo al campo dopo aver perso i vari Gaetano e Fagioli, protagonisti della promozione.