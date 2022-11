“Una fregatura”: Inter, il giudizio di Moratti è una mazzata

Il giudizio dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è una mazzata per il club nerazzurro e la sua programmazione

L’Inter sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, dopo il secondo posto arrivato l’anno scorso. Sono cinque le sconfitte subite in campionato dalla squadra di Simone Inzaghi, di cui quattro contro le big e una a Udine. Servirà una ripartenza sprint a gennaio, dove al Meazza arriverà subito il Napoli capolista. Non ci sarà nemmeno un attimo per respirare e realizzare che tutto sarà iniziato di nuovo.

Della stagione dell’Inter è tornato a parlare Massimo Moratti, ex presidente del club nerazzurro, uno di quelli che ha la sua squadra del cuore nel sangue. E chi meglio di Moratti può esprimere un giudizio sulla situazione in cui si trova l’Inter, che è comunque arrivata agli ottavi di finale di Champions League superando un vero e proprio ‘girone della morte’. Tra l’altro, senza poter contare su Lukaku.

Inter, cosa ne pensa Moratti della stagione

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato al canale Youtube del giornalista Gian Luca Rossi: “L’Inter aveva basato tutto su Lukaku, ci siamo quasi dimenticati di questo. Ma l’attaccante non ha praticamente mai giocato, una grande fregatura”. Poi su Inzaghi: “E’ bravo e fa giocare bene la squadra. Esonero? Per questi discorsi devi esserci dentro, conta anche l’aspetto umano e se si ha o meno un’alternativa pronta. Per l’Inter è meglio che resti Zhang, cambiare proprietà è sempre uno shock”.

Romelu Lukaku in questo periodo si trova in Qatar per giocare il Mondiale con la maglia del Belgio. Sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione del ct Roberto Martinez, che nel primo match con il Canada ha schierato Michy Batshuayi che ha segnato il gol decisivo.