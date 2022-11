Mondiali, ancora dubbi su Lukaku: il ct fa chiarezza sul rientro

Il ct del Belgio Martinez ha spiegato le condizioni di Lukaku alla vigilia del match col Marocco: sospiro di sollievo per i tifosi dell’Inter I tifosi dell’Inter seguono il Mondiale con grande trepidazione. L’avvio di stagione di Romelu Lukaku è stato al di sotto delle aspettative. Finora la mossa di Marotta non ha funzionato perché il calciatore è rimasto a lungo fuori per infortunio. Poche gare disputate. Un’assenza sofferta dalla squadra di Simone Inzaghi.

L’attaccante belga non è arrivato nelle migliori condizioni neppure al Mondiale in Qatar. Big Rom ha saltato l’esordio della sua squadra nella vittoria sofferta per 1-0 contro il Canada. L’argomento, come è naturale, è di grande attualità anche in Belgio. Il ct Roberto Martinez ha fatto il punto sulle condizioni di Lukaku alla vigilia della sfida contro il Marocco.



Belgio, Lukaku scalpita per il rientro ma Martinez frena: “Salvo clamorose sorprese non sarà in campo titolare con il Marocco”

Il ct del Belgio Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani con il Marocco, ha dato aggiornamenti confortanti sulle condizioni di Romelu Lukaku. Parole raccolte dal portale ‘hln.be’ e che faranno felici anche i tifosi dell’Inter.



“Il programma stilato inizialmente dallo staff medico prevedeva il suo rientro per la terza partita del girone ma è in anticipo sui tempi. Ha bruciato le tappe e ha già fatto due allenamenti in gruppo. Ora vedremo come risponderà nella prossima seduta”, ha ammesso Martinez.



Il ct tuttavia non lo lancerà dal primo minuto: “In linea di massima non sarà titolare, a meno di fatti eccezionali. Potrebbe subentrare dalla panchina ma questo dipenderà dall’andamento della partita”, ha concluso Martinez.