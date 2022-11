Calciomercato, Ancelotti sfida la Juve: in arrivo una mega offerta

In casa Juve si discute sempre di mercato. Il club bianconero è al lavoro per rinforzare alla grande la squadra di Allegri.

Dopo un inizio stagione difficile la Juve ha concluso il 2022 nel migliore dei modi. Allegri ha iniziato la stagione malissimo e ha ricevuto tantissime critiche, il tecnico livornese è finito nel mirino dei tifosi e la sua posizione è stata in forte bilico. Inoltre il club bianconero è uscito clamorosamente ai gironi di Champions League e la squadra è ‘retrocessa’ in Europa League.

La squadra torinese ha collezionato una serie di vittorie prima della sosta, soprattutto quelle fondamentali contro Inter e Lazio. I bianconeri hanno scavalcato le rivali ed ora sono in piena zona Champions League, obiettivo minimo della società dopo il grande mercato.

Nell’ultima sessione di calciomercato la Juve ha acquistato calciatori del calibro di Breme, Pogba e Di Maria e sono inoltre arrivati calciatori funzionali e di grande livello come Paredes, Kostic e Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è stato forse uno dei calciatori che più ha funzionato tra gli acquisti del club.

Juve, il Real di Ancelotti sfida i bianconeri

Il sogno di mercato di Allegri e dei tifosi è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Il calciatore serbo domina da anni in Serie A ed è il profilo adatto, secondo società e tifosi, per provare a tornare a vincere. Sergej è in scadenza di contratto nel 2024, ma ora la società bianconera rischia grosso.

Secondo quanto riportano i colleghi di Marca il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il calciatore della Lazio. Milinkovic sarebbe un’esplicita richiesta di Ancelotti e la società madrilena è pronta a presentare presto un’offerta, sfruttando appunto i soli 18 mesi di contratto del calciatore. La Juve deve stare attenta, ora ha una rivale in più e di grandissimo calibro.