Calciomercato, dalla Capitale alla Juventus: Agnelli pronto all’assalto

Andrea Agnelli è pronto a concretizzare un assalto deciso per scippare la Capitale e riempire di soddisfazione i tifosi della Juventus

La Juventus, impegnata nella rincorsa alla testa della classifica, non perde di vista neppure il futuro. I bianconeri ponderano il calciomercato estivo per risultare ancora più competitivi. Sul taccuino di Federico Cherubini sono già presenti alcuni nomi.

In rosso, in maniera particolare, come spiega ‘Tuttosport’, sono cerchiati alcuni nomi già accostati alla Juventus da diverso tempo a questa parte. La rivoluzione pensata dalla società di Andrea Agnelli fa sognare i tifosi juventini.

Juventus, il vento del calciomercato bianconero soffia forte sulla capitale: Zaniolo e Milinkovic Savic nel mirino

Nicolò Zaniolo è ancora nella lista degli obiettivi della Juventus. L’attaccante della Roma non è mai uscito dal radar bianconero, fin dal famoso ‘pizzino’ di Paratici circolato sulla stampa.

Il giocatore piace alla dirigenza juventina, intenzionata a produrre una ‘Juvevolution’ durante la prossima estate. Così la definisce ‘Tuttosport’ in edicola questa mattina.

I bianconeri puntano con decisione la Capitale. Zaniolo è candidato per la successione a Di Maria. L’appuntamento dell’agente del calciatore azzurro con i dirigenti giallorossi per discutere il rinnovo del contratto è slittato a gennaio. La Juventus spera e resta in corsa.

I bianconeri non mollano la presa però neppure su Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio è un altro profilo molto apprezzato alla Juventus. Anche per il calciatore laziale, i bianconeri lavorano nell’ombra e recentemente anche l’Allianz Stadium lo ha applaudito durante il match che ha visto opposte la squadra di Allegri e quella di Sarri.