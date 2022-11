Calciomercato Milan, Maldini valuta la cessione: può restare in Serie A

Il Milan campione d’Italia studia diverse soluzioni per il futuro. Maldini valuta la situazione di diversi calciatori rossoneri.

Il 2022 è stato un anno magico per il Milan di Stefano Pioli. Dopo anni difficili il club rossonero è tornato campione d’Italia, battendo dopo un’estenuante corsa i rivali-cugini dell’Inter. La squadra rossonera è andata oltre le migliori attese e la società è apparsa entusiasta del lavoro del proprio tecnico, blindato con il rinnovo.

In questa seconda parte di stagione il club è andato incontro a numerose difficoltà e non è riuscito a confermare i risultati di inizio 2022. La squadra è apparsa più stanca, Pioli ha dovuto fare i conti ancora una volta con gli infortuni e soprattutto i nuovi acquisti non hanno rispettato le aspettative. Quasi tutti hanno faticato in questa prima fase della stagione.

Charles De Ketelaere doveva essere il grande colpo della campagna acquisti rossonera, ma finora il talento belga ha messo in mostra solo evidenti difficoltà. Maldini è al lavoro già per il prossimo mercato e studia le soluzioni migliori per acquistare e vendere in vista del calciomercato di Gennaio.

Milan, ipotesi Salernitana per Bakayoko

Il calciatore Tiemoue Bakayoko è sempre più distante dai programmi del Milan e di Stefano Pioli. Secondo Tuttosalernitana il centrocampista francese rappresenta una suggestiva ipotesi per il club campano, anche se la situazione è tutt’altro che semplice. Il calciatore potrebbe approdare a Salerno solo con due possibilità.

Bakayoko ha uno stipendio molto alto per la squadra di Nicola e i campani accoglierebbero il calciatore in due casi. Da una parte il Milan potrebbe pagare una buona parte dello stipendio del calciatore o in alternativa i campani potrebbero pensare a Bakayoko come possibile sostituto di Coulibaly, centrocampista seguito da diversi club di Serie A.