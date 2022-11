Milan, anche Pioli va in ansia: brutte notizie dal Mondiale?

Stefano Pioli non ha ricevuto notizie confortanti dal Mondiale: uno dei leader del Milan non è al top della condizione fisica

Stefano Pioli segue con molto interesse i Mondiali in Qatar. L’allenatore del Milan è concentrato in maniera particolare sui calciatori rossoneri impegnati nella manifestazione.

In questo senso il match di ieri tra Francia e Danimarca era molto interessante dal momento che proponeva la sfida tra Olivier Giroud e Theo Hernandez, da una parte, e Simon Kjaer, dall’altra.

Il confronto però si è prodotto soltanto a metà perché il difensore danese è rimasto in panchina durante tutto l’incontro pertanto non è toccato a lui controllare a vista Giroud. Il calciatore rossonero dopo il match ha offerto lumi sulle sue condizioni fisiche.

Milan, Kjaer agita Pioli: “Devo tenere sotto controllo la mia coscia. Non ero in grado di giocare”

Al termine della partita contro la Francia, il calciatore milanista ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da ‘milannews24.com’. Il difensore danese ha confessato di non sentirsi a suo agio in panchina ma ha spiegato che “è stata compiuta la decisione giusta”.

Questo perché “la coscia non era in grado di sopportare la partita, almeno i 90 minuti”. Kjaer ha dunque aggiungo che deve “tenere sotto controllo” il suo problema. “Spero di essere disponibile con l’Australia altrimenti divento pazzo. La decisione di oggi è servita anche ad evitare che la situazione peggiorasse”, ha poi concluso il difensore, che rimane invece fiducioso sulle possibilità di qualificazione della sua squadra per gli ottavi di finale.