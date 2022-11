Inter, che guaio in Qatar: fatto fuori dal ct, c’è l’annuncio

Un giocatore dell’Inter è fuori dai Mondiali, e non per ragioni tecniche ma bensì disciplinari. Un caso che sta facendo molto discuetere.

Colpo di scena clamoroso per un giocatore dell’Inter impegnato ai Mondiali in Qatar con la sua nazionale. Questa mattina, proprio pochi minuti prima di scendere in campo per la seconda decisiva sfida dei gironi, è stato diffuso un annuncio inaspettato. La decisione è stata irrevocabile: esclusione dalla rosa e ritorno immediato a casa. Cosa è successo?

Brutte notizie per il giocatore, un po’ meno forse per Simone Inzaghi, che lo potrà avere a disposizione prima del previsto. Ma il caso sta facendo discutere, vista la decisione inaspettata e molto severa. Il protagonista del caso è il nuovo portiere dell’Inter André Onana, che stamattina si è ritrovato fuori squadra nel suo Camerun per “motivi disciplinari”, secondo quanto inizialmente riportato da ‘RMC Sport’.

Una decisione arrivata veramente pochi minuti prima di scendere in campo contro la Serbia in questa gara fondamentale per le speranze dei Leoni Indomabili. Dopo la deludente sconfitta dell’esordio con la Svizzera per 1-0, e dovendo affrontare poi anche il Brasile, il Camerun deve assolutamente vincere oggi contro i balcanici. Ma con questa situazione le cose si complicano.

Onana fuori dal Camerun: cosa ha fatto il portiere dell’Inter

Solo successivamente sono arrivate alcune precisazioni sui motivi dell’allontanamento di Onana dalla nazionale. Il giocatore questa mattina avrebbe avuto un duro scontro con il ct Rigobert Song, secondo quanto riporta ‘L’Equipe’. L’allenatore gli avrebbe chiesto di giocare in maniera più classica, quindi usando meno i piedi e stando meno lontano dai pali, e Onana avrebbe rifiutato.

A quanto si sa, Samuel Eto’o avrebbe provato a mediare per risolvere la situazione, ma senza successo. Il Mondiale di Onana è dunque finito qui, e oggi al suo posto giocherà Devis Epassy, che milita nei saudita dell’Abha.