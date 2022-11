Juventus, importante ultim’ora per i tifosi: ecco il nuovo presidente

La Juventus, dopo il caos scoppiato nella serata di ieri, è già proiettata sul futuro: arriva il comunicato ufficiale da parte di Exor.

La Juventus, nella tarda serata di ieri, ha creato un vero e proprio scossone nel calcio italiano. Agnelli e Nedved, insieme all’intero Consiglio d’Amministrazione, hanno presentato le proprie dimissioni. Adesso è Exor ad aver emanato un comunicato ufficiale.

La Juventus, con le dimissioni di Andrea Agnelli (e non solo), ha visto sostanzialmente tramontare un’era. Quanto avvenuto nella serata di ieri è sopraggiunto come un fulmine a ciel sereno, nel bel mezzo del match dei Mondiali in Qatar di Portogallo-Uruguay.

Adesso, all’alba del giorno successivo, è arrivato da parte di Exor un nuovo e importante comunicato ufficiale. Il club, infatti, ha scelto il nome e il profilo del nuovo presidente. Ecco di chi si tratta.

Juventus, inizia una nuova era: scelto e comunicato il nome del nuovo presidente bianconero

È quindi di pochi minuti fa il comunicato ufficiale emanato da parte di Exor. È stato, infatti, scelto chi sarà il nuovo numero uno della Juventus. Questa la comunicazione: “Con riferimento alle decisioni assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus FC. E in vista della sua Assemblea convocata per il 18 gennaio 2023, Exor comunica che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di Presidente di Juventus”.

Ecco il motivo della decisione: “Consigliere d’impresa, sindaco, membro di consigli e comitati di numerose società, Ferrero ha maturato una significativa esperienza. E anche le necessarie competenze tecniche. Nonché una genuina passione per la società bianconera, che lo rendono la persona più qualificata per ricoprire questo ruolo“.

“Exor – viene scritto in conclusione – pubblicherà l’elenco completo dei propri candidati al rinnovato Consiglio di Amministrazione nei termini di legge”. Inizia davvero una nuova era per la Vecchia Signora, dopo uno scossone non indifferente registrato ai piani alti della società.