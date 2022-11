Juventus-Agnelli, tutta la verità sulle dimissioni: rivelazione in diretta

La Juventus ha visto le dimissioni in blocco dell’intero CdA, un vero e proprio fulmine a ciel sereno: la rivelazione sull’accaduto è arrivata in diretta.

La Juventus è piombata nel caos dopo la notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno nell’ambiente torinese. Il CdA del club bianconero si è dimesso in blocco, provocando un vero e proprio terremoto. Di quanto accaduto è arrivata poi anche una rivelazione in diretta.

La Juventus, quindi, sta affrontando un momento molto delicato. Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene hanno presentato le proprie dimissioni dai vertici della società bianconera.

Adesso, proprio in merito a quanto accaduto e al terremoto dell’ultim’ora, è arrivata anche una rivelazione in diretta. A parlarne è stata, infatti, a lungo anche la redazione di ‘Sky Sport’, che inizialmente aveva dato la notizia. Le ultime.

Juventus-Agnelli, della vicenda che ha scosso la società bianconera ha parlato il direttore di ‘Sky Sport’

Il direttore di ‘Sky Sport’, Federico Ferri, ha parlato del terremoto arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Juventus. In diretta a ‘Sky Sport 24’, Ferri ha quindi affermato: “Quello che è accaduto e sta accadendo in queste ore a Torino è totalmente collegabile alla vicenda dell’inchiesta Prisma. Alle plusvalenze, all’ipotesi del falso in bilancio, così come ai rilievi della Consob”.

“È evidente – ha proseguito il direttore di ‘Sky Sport’ – che si va non soltanto verso un rinvio a giudizio, ma c’è anche una posizione della società che per difendersi nel modo migliore decide per le dimissioni di tutto il CdA. È perciò anche evidente che è una decisione della proprietà, senza alcun dubbio”.