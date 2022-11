Mourinho stravolge la Roma, le tre novità del mercato di gennaio

Il mercato della Roma di gennaio potrebbe stravolgere anche l’impianto tattico di Mourinho. Difficilmente il tecnico si priverà dell’attuale 3-4-2-1, ma occhio alle possibili novità

Mourinho è pronto a stravolgere la Roma in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico della Roma confermerà l’attuale 3-4-2-1, ma potrebbe cambiare alcuni interpreti dell’undici titolare. Non solo, non è escluso che il tecnico portoghese possa ragionare sul possibile passaggio al 4-2-3-1

Nessuna bocciatura per Abraham. L’attaccante inglese, dopo una prima parte di stagione disastrosa, è pronto a riprendersi definitivamente una maglia da titolare per trascinare i giallorossi verso la zona Champions League.

Le tre novità nell’undici titolare potrebbero essere rappresentate dalla conferma di Celik sulla fascia destra, dal ritorno di Dybala nel ruolo di trequartista, e dalla bocciatura di Zaniolo, con l’avanzamento di Pellegrini e l’inserimento (non appena avrà recuperato totalmente dall’infortunio) di Wijnaldum.

Il mercato della Roma di gennaio: non solo Solbakken, arriva un terzino

Non solo Solbakken, il mercato della Roma proseguirà anche con l’affondo su un nuovo terzino destro dopo l’addio ormai certo di Karsdorp. I giallorossi potrebbero promuovere Celik titolare, ma servirà una nuova alternativa al posto del terzino olandese.

Solbakken potrebbe agire da trequartista alle spalle dell’unica punta, anche se, come detto, con il potenziale passaggio al 4-2-3-1, il neo acquisto giallorosso agirebbe da esterno destro o sinistro. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane. La Roma potrebbe cambiare marcia nella seconda parte del campionato.