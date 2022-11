Roma, che mossa di Tiago Pinto: dopo il Mondiale pronto il rinnovo

Questioni interne da risolvere il prima possibile. Pronta la mossa della Roma, dopo il Mondiale la proposta di rinnovo.

La Roma guarda con attenzione a quello che sarà l’immediato futuro. Le problematiche emerse in questa prima fase della stagione sono state evidenti, e proprio per questo il club sta cercando di capire come aiutare la squadra anche in sede di calciomercato. Certo, ci sono anche delle situazioni interne che andranno chiarite prima del ritorno in campo.

Quella di Karsdorp, ovviamente, è quella più spigolosa. Il giocatore olandese ha rotto con il club, e sembra davvero complicato possa rientrare nella rosa giallorossa. Più probabile, invece, che si arrivi alla cessione già nella prossima finestra di gennaio. Da capire, ovviamente, chi si fionderà sul giocatore (Feyenoord e Fenerbahce sono su di lui).

Roma, Tiago Pinto guarda a Zalewski: pronto il rinnovo

Ma se è vero che per Karsdorp la situazione è diventata decisamente delicata, c’è un altro giocatore che continua a stupire. Nicola Zalewski è nato a Tivoli ma ha scelto la nazionale polacca, con la quale in questi giorni sta affrontando l’ardua sfida del Mondiale. Giovanissimo, ma già in grado di mostrare delle qualità che in casa Roma vogliono tenersi ben stretti.

Ecco perché, come riportato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, Tiago Pinto avrebbe già pronto un piano per quanto riguarda l’esterno mancini. La Roma, infatti, vorrebbe mettere sul piatto una proposta di rinnovo che vada anche ad adeguare l’offerta economica per il giocatore.

L’attuale accorso scadrà nel 2025. Non c’è fretta, ovviamente, ma le prestazioni di Zalewski sono importanti e stanno attirando anche diversi club in giro per l’Europa. Ecco perchè Tiago Pinto vuole sbrigare la pratica il prima possibile.