Mondiali, Rashford trascina l’Inghilterra agli Ottavi. Gli Usa ‘fanno fuori’ l’Iran

Grandi emozioni questa sera nei match ai Mondiali. Vola l’Inghilterra, Rashford e Phil Foden sugli scudi.

In questa prima serata sono arrivati nuovi verdetti riguardanti la fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Dopo le critiche per il sorprendente pari con gli Usa, l’Inghilterra di Gareth Southgate raggiunge gli Ottavi di finale dei Mondiali dove affronterà il Senegal, qualificatosi oggi come seconda.

Il primo tempo porta vecchi fantasmi per la nazionale inglese, che, attacca ma fatica a trovare il gol ed anzi rischia con qualche contropiede. La gara si sblocca nella ripresa e avviene tutto in due minuti: Marcus Rashford sblocca la partita con una magnifica punizione e la gara diventa molto più semplice. Dopo due minuti Kane serve Foden e la stellina del City chiude di fatto la sfida. E’ Rashford poi a firmare il tris che chiude in anticipo la gara.

I tifosi inglesi possono festeggiare con il tecnico inglese che fa rifiatare i big nella fase finale e Southgate lancia la squadra al turno successivo. Grande delusione in casa Galles, uscita dalla competizione con zero vittorie e pochi rimpianti per Gareth Bale e compagni.

Non solo Inghilterra, anche Usa agli Ottavi di finale

Era un match molto sentito per ovvi motivi extra calcistici e alla fine a spuntarla sono stati gli Stati Uniti. La giovane nazionale supera la fase a gironi e batte cosi l’Iran, un match molto delicato per entrambe le squadre. La gara si sblocca nel primo tempo grazie alla stella americana Pulisic.

L’Iran appare sentire molto la sfida, grande tensione e poche occasioni nonostante una ripresa all’assalto costante del pari, nulla da fare e alla fine sono Weah Jr e compagni ad ottenere il pass per gli Ottavi. Inghilterra-Senegal e Olanda-Usa, sono ufficialmente annunciate i due primi Ottavi di finale del torneo.