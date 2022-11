Colpo di scena ai Mondiali: tutto confermato, c’è l’annuncio ufficiale

Mondiali, adesso è tutto vero. C’è l’annuncio ufficiale che spiazza tutti: il presidente Gianni Infantino ha deciso.

I Mondiali in Qatar continuano a regalare sorprese. La Coppa del Mondo, la prima nella storia a disputarsi in inverno, è finita più volte nel mirino della critica. Già nei mesi precedenti alla manifestazione si è tanto discusso a proposito dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori; poi il divieto di indossare ed esibire i colori dell’arcobaleno e la vendita vietata di alcool agli stadi ha fatto scattare ulteriori polemiche.

Adesso, però, il presidente della FIFA Gianni Infantino sembra aver preso una decisione destinata a finire negli almanacchi del calcio. Una decisione mai presa prima che potrebbe aprire la strada a cambiamenti repentini e, fino a poco tempo fa, decisamente inattesi.

Mondiali, Stephanie Frappart arbitrerà Costa Rica-Germania

Stephanie Frappart sarà il primo arbitro donna della storia dei Mondiali. E accadrà proprio in Qatar, paese finito troppo spesso nell’occhio del ciclone proprio a proposito di diritti delle donne ed eguaglianza.

L’arbitro francese è stato ufficialmente designato per la sfida tra Costa Rica e Germania, gara del gruppo E in calendario il prossimo giovedì. Fino ad ora, nessuna delle tre donne presenti nell’elenco dei trentasei direttori di gara scelti per i Mondiali aveva arbitrato alcun match. Tutte e tre, infatti, avevano solo ricoperto il ruolo di quarto uomo.