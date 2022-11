Milan, l’annuncio che i tifosi aspettavano: la firma è più vicina

L’ultimo annuncio restituisce entusiasmo ed ottimismo al Milan intorno ad uno dei temi centrali dell’agenda del direttore tecnico Maldini

Il tema centrale per il Milan rimane il rinnovo di Rafa Leao. Il portoghese è un elemento molto importante per la dinamica di gioco dei rossoneri. Il suo futuro milanista è messo però a repentaglio dalla scadenza del contratto nel 2024. Il calciatore adesso è impegnato al Mondiale ma ha riconosciuto l’incontro avvenuto prima della partenza in Qatar.

Dal paese del Medio Oriente, l’attaccante portoghese ha fatto trapelare anche un certo ottimismo a riguardo del suo rinnovo. Una notizia che farà certamente piacere a tutti i tifosi del Milan. Il lavoro di Paolo Maldini però si preannuncia ancora lungo.

Milan, rinnovo Leao: il portoghese lascia trapelare ottimismo, Maldini spera di accorciare i tempi

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, i tempi per il rinnovo di Rafa Leao potrebbero accorciarsi. Il portoghese, nelle scorse ore, ha parlato del suo futuro al Milan e ha aperto al rinnovo. “Sono contento e orgoglioso ma adesso devo concentrarmi sul Mondiale. Appena rientro, parlerò ancora con il club. Prima di trasferirmi in Qatar c’è stata una riunione positiva con Maldini”.

Dal calciatore sono sempre arrivati segnali favorevoli in merito ad una sua permanenza a Milano, tuttavia, i rossoneri hanno ancora presenti certi brutti ricordi del passato e finora, spiega ancora la ‘rosea’, il discorso è stato frenato dalla pendenza economica del calciatore nei confronti dello Sporting Lisbona: circa 20 milioni di euro, con il calcolo degli interessi maturati.

Per il momento, lo stipendio di Leao è pignorato per un quinto, come deciso dal Tribunale di Milano. Una questione che deve essere risolta con il rinnovo. Il giocatore percepisce attualmente 1.5 milioni di euro e la richiesta delle persone che curano gli interessi di Leao è di 7 milioni di euro annui con il contributo al risarcimento dello Sporting oppure tra 10-12 senza di esso.