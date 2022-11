Roma, Tiago Pinto pesca dal Mondiale: talento nel mirino

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha appuntato sulla sua lista di mercato il nome di un difensore ora impegnato in Qatar nel Mondiale

La flessione dell’ultimo periodo ha influito sul cammino in campionato. I giallorossi di José Mourinho, alla ripresa, dovranno tentare di trovare il modo di inserirsi nuovamente nei piazzamenti Champions League, dai quali sono uscite a causa di alcuni risultati deludenti, compreso quello nel derby con la Lazio.

Per superare le difficoltà i giallorossi pensano pure al mercato. Il general manager Tiago Pinto sembra aver individuato un nuovo rinforzo per il pacchetto arretrato. Un uomo di garanzie per aumentare la solidità difensiva dei giallorossi. Una vecchia conoscenza, peraltro, dei tifosi della Lazio.

Calciomercato Roma: giallorossi sul serbo Pavlovic, nel 2019 è stato vicino alla Lazio

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, la Roma è molto attenta alla situazione di Pavlovic, in gol nel match tra Serbia e Senegal. Il centrale difensivo del Salisburgo è stato accostato ai giallorossi dal quotidiano torinese. Stando all’indiscrezione, dunque, il futuro del centrale difensivo serbo potrebbe essere in Italia.

Più precisamente a Roma, città dalla quale è stata ad un passo già nel 2019. In quella circostanza, infatti, ha sostenuto le visite mediche con la Lazio ma l’affare è poi saltato a causa di alcuni valori anomali emersi durante le visite mediche e che non hanno convinto il club del presidente Claudio Lotito.

Il calciatore ha lasciato il Partizan a gennaio 2020 per trasferirsi al Monaco. Con i monegaschi però non ha trovato molto spazio e ha provato le esperienze in Belgio, con il Cercle Bruges, e in Svizzera, con il Basilea. Quest’anno è poi arrivato il trasferimento a titolo definitivo al Salisburgo. Con gli austriaci sembra aver compiuto la definitiva maturazione.