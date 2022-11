Juventus, risposta ufficiale alle accuse: “Sanzioni sportive…”

La Juventus prende la parola e, tramite un comunicato ufficiale, mette in chiaro la propria posizione dopo quanto avvenuto negli ultimi giorni.

La Juventus, dopo il terremoto che si è venuto a creare con la decisione presa nella serata di lunedì, ha assunto adesso una posizione molto chiara. È arrivata, perciò, una nuova nota ufficiale da parte dei piani alti bianconeri.

Per la Juventus è cominciata ufficialmente una nuova era. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e Pavel Nedved, insieme all’intero CdA della società bianconera, i tifosi stanno cercando di comprendere come la società vorrà gestirsi per il futuro.

A tal proposito, allora, il club ha preso una posizione netta e ha emanato un lungo comunicato in cui ha spiegato i propri pensieri in merito ai bilanci, al tema delle plusvalenze e non solo. Dichiarate anche le proprie intenzioni per il futuro. E le ‘speranze’ riposte nelle autorità sportive.

Juventus, arriva il comunicato ufficiale: il club prende posizione in merito a quanto avvenuto negli ultimi giorni

Tramite un comunicato ufficiale, quindi, la società bianconera ha fatto sapere che: “Gli organi sociali di Juventus hanno proseguito il processo di rigorosa e scrupolosa valutazione di tutte le contestazioni contabili rivolte con riguardo ai bilanci di Juventus“.

Poi ancora: “Juventus confida che le conclusioni delle autorità sportive (che già si sono espresse, con riguardo al tema plusvalenze, in senso favorevole a Juventus) non cambieranno. Proprio in ragione della ritenuta assenza di qualsivoglia alterazione dei bilanci contestati”.

“In assenza di alcuna alterazione contabile, ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata. […] Nella convinzione di aver operato sempre correttamente, Juventus FC intende far valere le proprie ragioni e difendere i propri interessi. Interessi societari, economici e sportivi, in tutte le sedi”, in conclusione.