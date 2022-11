Mercato Milan, la verità su Ibrahimovic e altra cessione a sorpresa

Il mercato del Milan partirà dalla ricerca di un nuovo centrocampista centrale, ma attenzione anche alla possibile svolta cessioni. Da valutare anche il ritorno di Ibrahimovic dall’infortunio

Quali saranno le strategie del Milan in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio? Il club rossonero punterà con forte decisione su un nuovo centrocampista centrale, pronto a far rifiatare Tonali e Bennacer durante la seconda parte della stagione.

A prescindere dall’ottima prima parte di campionato di Pobega e Krunic, Pioli avrebbe richiesto un profilo adattabile anche nelle vesti di trequartista aggiunto per coprire al meglio anche in fase difensiva. Tanti i nomi sull’agenda di Maldini, ma attualmente non esiste alcun tipo di conferma.

Occhio, però, al capitolo cessioni. Il Milan potrebbe aprire concretamente all’addio di Rebic di fronte a un’offerta irrinunciabile già a partire dall’imminente sessione del mercato invernale. L’attaccante croato potrebbe lasciare i rossoneri per recitare una parte di protagonista altrove.

Mercato Milan, la situazione infortuni: la verità su Ibrahimovic

Il possibile sacrificio di Rebic potrebbe dipendere anche dal potenziale recupero di Ibrahimovic. Qualora l’attaccante svedese dovesse recuperare per la seconda parte di stagione, ovvero da febbraio circa, non è escluso che il Milan possa prendere in seria considerazione la cessione di Rebic.

Discorso diverso qualora i tempi di recupero di Ibrahimovic dovessero prolungarsi per altri due mesi. Da valutare anche i tempi di recupero di Florenzi e Calabria. Il primo potrebbe tornare in campo a febbraio, per quel che riguarda Calabria, invece, il terzino rossonero sarà presente in gruppo già dalla ripresa dei lavori in vista della 16^ giornata.