Pioli e la pazza idea Rebic titolare: nuovo ruolo e svolta tattica

Rebic titolare? Pioli potrebbe stravolgere l’undici titolare in vista del proseguimento del campionato. Il tecnico del Milan starebbe valutando una nuova idea già dalla prossima giornata di Serie A

Rebic protagonista nel 4-2-3-1 del Milan? Sì, soluzione possibile. Pioli potrebbe dirottare l’attaccante croato nella posizione di esterno destro. Una svolta tattica che consentirebbe a Rebic di giocare con regolarità e costanza, e permetterebbe al Milan di arricchire la sua pericolosità offensiva con gli inserimenti letali dell’ex Fiorentina.

Soluzione possibile, ma non certa, anche perchè Pioli avrà bisogno di equilibrio in fase di non possesso. Diaz e Messias, da questo punto di vista, potrebbero garantire maggiore copertura, ma attenzione a ciò che deciderà il tecnico del Milan nel corso dei prossimi allenamenti.

Rebic potrebbe contendere una maglia da titolare anche a Giroud nel ruolo di centravanti. In questo caso bisognerà fare massima attenzione anche alla risalita di Origi, totalmente recuperato dall’infortunio e pronto a confermare l’ottima prova offerta nella sfida del Bentegodi contro il Verona.

Rebic titolare: nuovo esterno destro offensivo, Pioli ci pensa concretamente

La nuova idea Rebic esterno destro potrebbe consentire al Milan di attaccare maggiormente la profondità, sviluppando la manovra in maniera omogenea sia a destra con l’attaccante croato, sia a sinistra con il solito Leao.

Per quel che riguarda il ballottaggio nel ruolo prima punta, per il momento Giroud sembrerebbe essere decisamente favorito su Origi e sullo stesso Rebic. In risalita anche le quotazioni di Pobega, pronto a insidiare la titolarità di De Ketelaere. Il fantasista belga, attualmente fermo ai box per infortunio, continua a faticare nel consolidarsi all’interno delle trame di gioco rosssonere.