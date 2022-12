Real Sociedad, grandi numeri per Brais Mendez: sorprende la scelta sui Mondiali

In Spagna sorprendono i numeri del forte centrocampista Brais Mendez. Il calciatore ha portato a criticare addirittura Luis Enrique.

Il centrocampista spagnolo Brais Mendez è una delle più grandi sorprese della Liga ed in particolare della Real Sociedad. Il club basco ha acquistato il calciatore offensivo la scorsa estate e Brais si è reso subito protagonista. Anzi, per certi versi, sorprende l’assenza del calciatore ai Mondiali, con la Spagna di Luis Enrique.

Il forte venticinquenne è stata una delle note liete del club iberico ed è stato il calciatore spagnolo più coinvolto, tra gol e assist, in questa prima parte della stagione. La Real Sociedad ha concluso la prima parte di stagione al terzo posto, subito dietro le corazzate della Liga Barcellona e Real Madrid.

Mendes ha avuto un ruolo da protagonista, 8 gol e 6 assist in stagione. Nelle prestazioni di questa prima parte di stagione brilla quella all’Old Trafford con Brais che ha siglato anche un gol contro uno storico club come il Manchester United. In Spagna in tanti si stanno chiedendo se un calciatore del genere poteva far comodo alla Nazionale di Luis Enrique.

Spagna, numeri da record per Brais Mendez

Il calciatore ha, dati alla mano, una media di 0,79 sui gol o assist nel corso dei match di 90 minuti. I numeri del calciatore sono nettamente superiori a quelli di calciatori molto più conosciuti come Pedri, Koke o Gavi. Il secondo in questa particolare classifica è il centrocampista del PSG Carlos Soler, con una media di 0,66 gol o assist ogni 90 minuti.

I numeri del calciatore sono ancora più sorprendenti in quanto Brais è un nuovo acquisto, un calciatore che è arrivato in estate dopo diverse stagioni al Celta Vigo. Mendez ha ‘approfittato’ dei diversi infortuni del club (vedi Oyarzabal o Sadiq), ma il suo contributo è stato finora straordinario e le scelte di Luis Enrique hanno destato grandi critiche.