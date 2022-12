L’Inter prepara la difesa del futuro: sondaggio per Bijol, l’Udinese è chiara

L’Inter prepara la difesa del futuro e mette nel mirino per Bijol. Previsto un primo sondaggio dei nerazzurri, ma l’Udinese non scherza

Il tema difesa resta un tema delicato per l’Inter. Lo sanno bene Marotta ed Ausilio, che si stanno guardando attorno per capire come migliorare e ridisegnare il reparto arretrato di Simone Inzaghi.

Come se non bastasse, nel mentre bisogna fare i conti con le scadenze contrattuali di Skriniar e De Vrij. E anche con la necessità di dover svecchiare e ringiovanire un reparto che rischia di perdere alcune delle sue pedine fondamentali. Ragion per cui, l’Inter lavora già per la prossima stagione, mettendo nel mirino quel Jaka Bijol che tanto ha impressionato in questa prima parte di campionato con l’Udinese.

Arrivato in Friuli per poco più di 4 milioni di euro, lo sloveno si è preso subito le luci della ribalta. Seppur il suo rendimento sia un po’ sceso in autunno (di pari passi con quello di tutta la squadra), Bijol è diventato uno dei perni fondamentali della difesa di Andrea Sottil. Un qualcosa che l’Inter ha iniziato a notare già dal 3-1 subìto alla Dacia Arena e che a breve si prepara ad interrogare al 100%.

Bijol-Inter, previsto un sondaggio di Marotta e Ausilio: l’Udinese non scherza

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com‘, nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare un primo sondaggio di Marotta ed Ausilio per l’acquisto di Bijol. Una richiesta esplorativa, per comprendere i margini di un’eventuale operazione per l’estate 2023.

L’Udinese, però, non scherza: la valutazione dello sloveno è almeno triplicata rispetto all’investimento fatto in estate e la dirigenza friulana non avrebbe intenzione di cederlo dopo un solo anno di Serie A. L’obiettivo è trattenerlo per valorizzarlo ulteriormente, al netto di un’offerta ritenuta irrinunciabile (e quindi almeno superiore ai 20 milioni di euro): un’ipotesi che l’Inter al momento non pondererebbe come plausibile.