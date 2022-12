Kim Min-jae, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, ha rilasciato dichiarazioni che preoccupano il Napoli.

Il Napoli, già da qualche giorno, ha ricominciato ad allenarsi in vista della seconda parte della stagione. La prima è stata da sogno: primo posto in campionato con 8 punti di vantaggio rispetto al Milan secondo e qualificazione agli ottavi di Champions League conquistati da testa di serie. Un rendimento eccellente, che il club intende ulteriormente migliorare da gennaio in poi. Il ritiro in Turchia, in tal senso, riveste un’importanza strategica nei piani azzurri.

Fino al 13 dicembre, infatti, i ventotto giocatori convocati seguiranno un programma di lavoro molto simile a quello estivo. Riattivazione fisica, quindi, e tanti esercizi con il pallone così da riprendere subito confidenza con il campo. Il calendario, d’altronde, impone una ripartenza ad alti livelli. Il 4 gennaio, ad esempio, è in programma la trasferta sul campo dell’Inter risalita al quinto posto ma ancora a -11 dalla vetta. Nello stesso mese si terranno le sfide con la Sampdoria (8), la Juventus (13), la Cremonese in Coppa Italia (17), la Salernitana (21) e la Roma (29). Sfide impegnative che, come detto, costringeranno i partenopei a ricominciare subito forte.

Il gruppo al lavoro ad Antalya è quasi al completo, mancano soltanto 5 elementi impegnati per il Mondiale. Hirving Lozano, André Zambo Anguissa e Mathias Oliveira, già eliminati dalla kermesse, rientreranno alla base nel giro di due settimane. Piotr Zielinski, invece, domani giocherà contro la Francia mentre lunedì la Corea del Sud di Kim Min-jae scenderà in campo con il Brasile. Proprio dal difensore, nelle ultime ore, sono arrivate delle parole che hanno iniziato a creare una certa apprensione nell’ambiente azzurro.

Napoli, Kim vuole esserci contro il Brasile nonostante l’infortunio

L’ex Fenerbahçe, non al meglio della condizione a causa di un problema fisico che lo ha costretto a restare in panchina ieri, ha infatti dichiarato di voler comunque esserci agli ottavi di finale. Un incontro storico, per il suo Paese. “Ho avuto un’esperienza che non si può esprimere a parole. Non ho potuto giocare a causa di un infortunio ma ho pensato che fosse più importane fidarmi dei miei compagni”.

Ora il calciatore avrà a disposizione qualche giorno per recuperare. “Gli ottavi contro il Brasile? Ora devo aspettare e vedere, penso di poter giocare almeno una volta anche se subisco uno strappo muscolare. Voglio giocare anche se il mio corpo è lacerato”. Un grande gesto d’amore per la Nazionale sudcoreana, di cui il Napoli invece avrebbe fatto volentieri a meno. Spalletti, intanto, incrocia le dita. La sua speranza è quello di riaverlo a disposizione, sano, nel minor tempo possibile.