Messi, dopo il Battesimo ai Mondiali tutto è possibile

Leo Messi trascina la sua Argentina ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Primo gol in fase eliminatoria: adesso tutto è possibile.

Nel giorno in cui Leo Messi festeggia lo storico traguardo di 1000 partite in carriera, l’Argentina fa festa. E lo fa nel miglior modo possibile. Grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Australia, il commissario tecnico Lionel Scaloni approda ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Una vittoria attesa da numerosissimi tifosi sparsi in giro per il globo, ma non del tutto annunciata.

Il cammino dell’Argentina, infatti, è stato sì positivo, ma mai del tutto scontato. La Nazionale Albiceleste, già durante la fase ai gironi della Coppa del Mondo, ha dovuto lottare fino alla fine per approdare alla fase eliminatoria. Il primo posto nel girone, infatti, è giunto grazie a due vittorie ed a cinque gol messi a segno.

Messi trascina l’Argentina: primo gol nella fase eliminatoria dei Mondiali

Delle cinque reti siglate durante la fase a gironi, ben due hanno la firma di Lionel Messi. La Pulce si è rivelata decisiva per il passaggio del turno. Dopo il gol contro il Messico, infatti, la squadra sembra aver ingranato la marcia giusta: la squadra si è svegliata, è cresciuta ed ha acquisito tutte le sicurezze necessarie per arrivare fino in fondo.

Ma proprio stasera sembra essere arrivata la consacrazione che tutti aspettavano. Per la prima volta nella sua carriera, Messi ha scacciato via le critiche che incombevano su di lui. Nel giorno delle mille presenze, Messi ha festeggiato a modo duo: gol che apre il match, il primo nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Un vero e proprio battesimo per uno dei calciatori più forti di tutti i tempo.

Al minuto 35 Leo si sblocca e sblocca l’Argentina. E’ stato necessario attendere il suo quinto Mondiale, probabilmente l’ultimo della sua carriera, per vedere il primo gol di Messi dagli ottavi di finale in avanti nel torneo FIFA. Un gol che, inoltre, lo spedisce di diritto in cima alla classifica capocannoniere: è a quota tre, a pari merito con Morata, Gakpo, Valencia e Mbappé.

Il gol, storico, mette in discesa il cammino dell’Argentina ai Mondiali. Archiviata la pratica Australia, adesso, il tabellone mette davanti la gara contro l’Olanda, in calendario venerdì alle ore 20:00, valida per i quarti di finale. Chi vince vola in semifinale: un match tutto da vivere che potrebbe rivelarsi decisivo per i sudamericani. Ma stavolta Scaloni ha un Messi mai visto prima.