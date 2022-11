Svolta Mondiali, cambia tutto: la Fifa pronta a modificare regolamento

I Mondiali in Qatar sono pronti ad entrare nel vivo ma intanto si pensa al futuro. Gli ultimi rumors sono a dir poco sorprendenti.

Si stanno disputando in questi giorni i Mondiali di calcio in Qatar, una manifestazione che vede protagonisti alcuni dei calciatori più forti al mondo. Un evento speciale che si tiene in un periodo anomalo per un Mondiale e che sarà probabilmente l’ultima possibilità di vincere per Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Le due leggende hanno un palmares invidiabile, hanno vinto qualsiasi cosa eccetto il Mondiale e vogliono togliersi questo ultimo cruccio prima del proprio ritiro. Non sarà facile perché questo Mondiale vede protagonisti anche altre grandi stelle e Nazionali, come la Francia campione del mondo in carica o il Brasile di Neymar.

I Mondiali sono un evento entusiasmante che si tiene ogni quattro ogni. L’Italia di Roberto Mancini ha mancato questo appuntamento e per la prima volta nella storia la Nazionale azzurra non ha partecipato alla fase finale di un Mondiale, per ben due volte consecutive. Un evento che tutti i tifosi attendono con passione ma che non vede l’Italia protagonista.

Mondiali, pronta la svolta al regolamento

Tra quattro anni la rassegna iridata si terrà negli Stati Uniti d’America, nel 2026 e c’è grande attesa per un evento destinato a fare la storia di questo sport. Nelle ultime ore sono emersi clamorosi rumors su ciò che potrebbe accadere in America, dove potrebbe esserci addirittura un cambio rispetto al regolamento attuale.

Secondo quanto riporta The Athletic la Fifa starebbe pensando ai calci di rigore in caso di parità tra due o più squadre dopo le tre sfide della fase a gironi. Le squadre andrebbero, in quel caso, a giocarsi l’accesso ai calci di rigore e la vincente avrebbe un punto bonus per la qualificazione. Una situazione a dir poco incredibile e che cambierebbe le regole del calcio.