Perché Van Gaal è uno dei migliori tecnici al mondo

L’Olanda si è qualificata per i Quarti del Mondiale. Gran merito è del suo storico tecnico Louis Van Gaal. I tifosi sognano.

I Mondiali in Qatar sono in pieno svolgimento e da pochi minuti è terminata la prima sfida valida per gli Ottavi di finale. L’Olanda di Louis Van Gaal ha rispettato i pronostici ed ha trovato l’accesso tra le migliori otto nazionali al mondo. Il leggendario tecnico dei Paesi Bassi sembra aver trovare la quadra ad una Nazionale che non sa più perdere e che ha stravolto la sua filosofia per cercare la vittoria. I numeri al Mondiale di Louis sono semplicemente straordinari e con la vittoria sugli Usa il tecnico ha ottenuto l’undicesimo risultato utile consecutivo ai Mondiali (è uscito solo ai rigori).

Storicamente l’Olanda è una squadra che offre bel calcio ma manca quasi sempre nei risultati. I Paesi Bassi hanno avuto giocatori di livello straordinario, basti pensare a Cruyff o Van Basten, eppure non sono mai andati oltre il secondo posto nella rassegna iridata. Van Gaal vuole cambiare tutto ciò, mostrando anche una squadra più difensiva ma con l’obiettivo di provare a vincere.

L’Olanda non perde dal 27 Giugno 2021, gli Ottavi degli Europei dello scorso anno. 19 partite, 15 vittorie e 4 pareggi e soprattutto una solidità difensiva che ora inizia a far paura alle avversarie. I Lancieri stanno mostrando un calcio tutt’altro che spumeggiante, a dire il vero, visto i calciatori di talento della rosa, si potrebbe fare meglio, ma a Van Gaal questo non interessa. Il tecnico dirà addio alla Nazionale dopo i Mondiali e vuole chiudere nel migliore dei modi.

Olanda, Van Gaal sogna il miracolo

Nel corso della sua carriera il tecnico 71enne di Amsterdam ha realizzato diverse imprese e ora vuole provare a chiuderla con l’impresa più grande. Louis ha vinto la Champions League con l’Ajax, ha allenato squadre come Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United ed ha vinto quasi ovunque. Van Gaal non ha mai avuto moduli ben precisi, il suo calcio si basa sui protagonisti che ha a disposizione e mostra un calcio molto fluido.

Quest’Olanda ha evidenti limiti, giocatori discontinui e alcuni inesperti ma solo Van Gaal può provare a cambiare tutto. Lui ha stravolto la filosofia di questa Nazione e ora vuole provare a trasformare l’eterna perdente in una squadra vincente. Il cammino della Nazionale olandese è abbastanza complicato e ci vorrà molto più che un’impresa. I Lancieri hanno due stelle come Van Dijk e De Jong, giocatori forti e funzionali come Depay e Dumfries, ma soprattutto hanno una squadra. I tifosi Orange sognano.

La Nazionale Orange attende la vincente tra Argentina ed Australia, potrebbe quindi ritrovarsi contro Leo Messi. Eventualmente, in semifinale, potrebbero sfidare il Brasile e un cammino verso la finale che sembra proibitivo. Van Gaal è l’uomo adatto per cambiare tutto, l’Olanda ed i tifosi sognano il miracolo e il tecnico potrebbe concludere la carriera con il Mondiale, un titolo che lo inserirebbe obbligatoriamente tra i migliori allenatori di tutti i tempi.