Mondiali, Messi vs Ronaldo solo in finale. Occhio a Brasile e Francia

Analizziamo tutte le squadre e il tabellone degli Ottavi di finale ai Mondiali di calcio in Qatar. Occhio alle sorprese.

Con i match andati in scena questa sera si è conclusa ufficialmente la fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Ci sono i primi importanti verdetti e sono stati definiti quelli che saranno gli Ottavi di finale della competizione. Si comincia subito domani con Olanda contro Stati Uniti e in serata l’Argentina. Leo Messi continua il cammino verso il sogno Mondiale, mancano quattro gare per poter vincere l’unica cosa che manca al suo grande Palmares.

Questo è l’ultimo Mondiale di Messi e di Cristiano Ronaldo, due campioni che hanno fatto la storia degli ultimi 15 anni. I due fenomeni non potranno affrontarsi prima della finale, un match che diventerebbe leggendario. Più duro sicuramente il cammino del Portogallo, che, arrivato primo nel suo girone, deve sulla carta affrontare almeno 3 big match. Messi e Ronaldo, ma non solo. Un Mondiale pronto a raccontare diverse storie e ancora lontanissimo dalla fine.

La parte alta del tabellone vede sempre più plausibile una semifinale tutta sudamericana tra Argentina e Brasile. Messi vs Neymar, i due amici ancora una volta contro, dopo l’ultima finale di Coppa America. L’Argentina, prima dei verdeoro, dovrà battere Australia e probabilmente Olanda, favorita sull’incognita Stati Uniti. Un tabellone non impossibile con Messi che sogna di chiudere nel migliore dei modi la sua carriera. Per il Brasile occhio ai Quarti contro probabilmente i vice-campioni del mondo in carica della Croazia, impegnati comunque contro la rivelazione Giappone.

Mondiali, tabellone durissimo per la Francia campione del mondo

La Francia campione del mondo è stata finora una delle squadre più convincenti, trascinata da un super Kylian Mbappe. Il tabellone per ripetere il successo di quattro anni fa sarà tutt’altro che semplice. Si comincia dalla Polonia di Robert Lewandowski, forse l’avversario più agevole visto le prestazioni finora. Poi possibile scontro con l’Inghilterra ai Quarti, un avversario che spesso stecca i big match ma con calciatori di altissimo tasso tecnico. I transalpini attenderebbero poi in semifinale una tra Spagna e Portogallo (almeno sulla carta). La Nazionale di Luis Enrique ha sfiorato l’eliminazione nell’ultimo match, ha perso contro il Giappone ed ha sofferto forse l’inesperienza di alcune stelle, nonostante ciò può essere letale con il suo gioco.

Un Mondiale dove però bisogna fare attenzione alle sorprese, in particolare alle Nazionali africane e asiatiche. Giappone e Marocco sono tra le squadre che hanno convinto di più, hanno clamorosamente vinto (quasi dominato) i propri gironi eliminando top club come Germania e Belgio, ma non solo. Occhio anche al Senegal, privo di Mane ma comunque ostacolo insidioso agli Ottavi per l’Inghilterra. Ecco il tabellone degli Ottavi di finale: