Perché il Brasile non può fare a meno di Richarlison

Il Brasile del commissario tecnico Tite sembra avere una marcia in più. Ai Mondiali in Qatar c’è un Richarlison che fa invidia al mondo.

I Mondiali in Qatar sono partiti in sordina. Tra una polemica e l’altra, però, già nell’ultimo turno della fase a gironi sono andate in scena partite entusiasmanti che hanno alzato il livello di attenzione di tutto il mondo. Se l’Italia guarda la rassegna iridata senza particolare veemenza vista l’assenza della Nazionale di Roberto Mancini, in altre parti del globo le cose vanno decisamente diversamente. In Brasile, ad esempio, in molti pensano che questo sia l’anno buono per tornare ad alzare al cielo la Coppa del Mondo.

Il pensiero non è per nulla casuale. Un motivo c’è. Anzi, forse più di uno. Perché guardando i numeri della Nazionale brasiliana del commissario tecnico Tite saltano all’occhio dati piuttosto importanti. Alla fase a gironi sono bastati tre gol per archiviare la pratica e qualificarsi agli ottavi di finale come prima in elenco. Poi, al primo match della fase ad eliminazione diretta, le reti segnate dalla Nazionale verdeoro sono state ben quattro contro la Corea del Sud. Ciò ha consentito a Tite ed ai suoi di continuare il sogno Mondiale. All’orizzonte, adesso, c’è la sfida contro la Croazia.

Brasile, i numeri di Richarlison al Mondiale in Qatar

Tite, per la gara in programma domani alle ore 16:00, ha un asso nella manica. Anche se probabilmente adesso non è più una sorpresa, il ct può contare su un rispolverato Richarlison. L’attaccante brasiliano aveva già fatto parlare di sé prima dell’inizio del Mondiale. L’emozionante video che lo ritrae insieme alla famiglia in attesa delle convocazioni della Nazionale brasiliana hanno fatto il giro del web. E il calciatore sembra aver ripagato la fiducia concessagli dal commissario tecnico.

A dimostrarlo sono i numeri. Accomodatosi in panchina solamente nel match contro il Camerun, l’attaccante del Tottenham ha collezionato ben 242 minuti in campo in Qatar. Titolare in tre occasioni ha messo a segno tre gol: due contro la Serbia all’esordio, di cui uno in acrobazia, ed uno contro la Corea del Sud. Nell’ultimo match contro i coreani, ha firmato anche un assist vincente che ha aiutato i compagni ad andare in rete. Uno score da far invidia ai migliori. Numeri che proprio i giocatori più attesi, salvo eccezioni, non sono riusciti a conquistare. Forse un segno divino viste le critiche che il giocatore è stato spesso costretto a tollerare. Richarlison è l’uomo in più del Brasile nell’anno in cui i verdeoro possono tornare sul tetto del mondo: fare a meno di lui è impensabile.