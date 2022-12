Italia fuori dai Mondiali, ma c’è un dato che fa ancora più male

I quarti di finale del Mondiale inizieranno domani, ma c’è un dato che aumenterà i rimpianti dell’Italia di Roberto Mancini.

Da quando è iniziato il Mondiale in Qatar, quello di oggi è il primo giorno in cui non ci sono partite. I primi due quarti di finale, infatti, si giocheranno domani e saranno Croazia-Brasile ed Olanda-Argentina. Le due squadre sudamericane sono sicuramente favorite per il passaggio del turno, anche se dovranno fare molta attenzione.

La Croazia vice campione del Mondo, infatti, è formata da vecchi bucanieri del calcio, dove regna in maniera incontrastata ‘Re Modric’. L’Olanda, invece, ha tutte le qualità tecniche e tattiche per incartare la partita a Messi e compagni. A dispetto della sua storia, fatta di calcio totale, la squadra di van Gaal, di fatto, dà la sensazione che si trovi meglio a distruggere il gioco avversario che a crearlo.

Nel pomeriggio di sabato ci sarà il Portogallo che sfiderà il sorprendente Marocco. In serata, invece, è in programma il quarto di finale che, almeno sulla carta, promette di essere quello più equilibrato: Inghilterra-Francia. A prescindere da chi vincerà questa Coppa del Mondo, considerando quello che si è visto fino a questo momento, si può certamente dire che l’Italia debba mangiarsi le mani per aver steccato la qualificazione. C’è anche un dato che conferma tutto questo.

Italia, la squadra di Roberto Mancini non crollerà nel Ranking

Infatti, nonostante la mancata partecipazione al Mondiale, l’Italia non è affatto crollata nel Ranking FIFA. Come scritto da ‘calcioefinanza.it’, la squadra di Roberto Mancini prima della massima competizione per le nazionali era al sesto posto, mentre con quella aggiornata scivolerebbe indietro solo di un posto.

In attesa della pubblicazione ufficiale della classifica, che ci sarà dopo il Mondiale, vista l’eliminazione della Spagna agli ottavi di finale ad opera del Marocco, l’Italia potrebbe perdere solo un’altra posizione. La squadra di Roberto Mancini, infatti, potrebbe essere scavalcata solo dal Portogallo, sempre se i lusitani dovessero staccare il pass per le semifinali.

Il CT dell’Italia ha più volte espresso la sua delusione per la mancata partecipazione a questa edizione della Coppa del Mondo, dove la sua squadra avrebbe potuto dire sicuramente la sua. Gli azzurri, ovviamente, sarebbero partiti dietro a squadre del calibro di Brasile, Francia, Argentina, Portogallo e Spagna, anche se sarebbero stati comunque una brutta gatta da pelare.