Milan, Maldini e quel piano per “smentire” sé stesso

Il Milan guarda al futuro. C’è un nome che sta attirando il club rossonero, un colpo in ‘controtendenza’ per Maldini.

Il Napoli, capolista della Serie A, al momento non pare avere rivali concreti. Un rendimento importante quello della squadra di Spalletti, che ha spinto via ogni pretendente per il titolo. Certo, il campionato è lungo e tutto può ancora succedere. La sensazione, però, è che fino alla sosta per i Mondiali non ci fosse una squadra in grado di tenere botta e restare al passo dei ragazzi di Luciano Spalletti.

Appena dietro il Napoli, al momento, c’è il Milan. I rossoneri sono campioni in carica, per forza di cose candidati per la vittoria del Scudetto. Al netto di ogni distanza, c’è la consapevolezza per Pioli ed i suoi che bisognerà fare qualsiasi cosa per non perdere di vista gli azzurri.

Giroud ed i suoi hanno fatto vedere grandi cose lo scorso anno. Replicare è sempre difficile, lo aveva lasciato intendere lo stesso Pioli negli scorsi mesi. Eppure, la formula studiata dalla dirigenza rossonera, con la collaborazione di Pioli, sembra chiara già da tempo: puntare forte su giovani di talento. Certo, l’importanza di giocatori di esperienza è evidente, ma il Milan recentemente ha deciso di puntare nettamente su calciatori che potessero prendersi un posto da titolare al netto dell’età.

Milan, il colpo che “smentirà” Maldini

Insomma, da De Ketelaere a Leao, passando per Tonali, Tomori, Dest, Saelemaekers. Giovanissimi, talenti e titolari con la maglia del Milan. Questi sono stati gli ultimi arrivi degni di nota. Maldini e Massara recentemente ha deciso di accantonare colpi importante con un’età superiore ai 25 anni. Certo, le presenze di Giroud o Maignan, tanto per fare due esempi, saranno ancora fondamentali per l’immediato futuro.

Ma Maldini ha in mente anche un altro colpo, che potrebbe smentire proprio questa linea giovanile sulla quale si sono basate le ultime campagne di mercato. L’idea può arrivare dal Qatar, e per l’esattezza da una squadra che sta sorprendendo tutti.

In realtà, va detto, il nome non è nemmeno una vera e propria novità per le mire rossonere. Hakim Ziyech sta sospendendo tutti con il suo Marocco, ed il Milan avrebbe intenzione di accendere i riflettori sull’attaccante.

30 anni il prossimo marzo, il Chelsea potrebbe liberarsi dei lui con l’offerta giusta. Il Milan lo accoglierebbe volentieri, anche perchè elemento ideale per il sistema di gioco dello stesso Pioli. Un colpo non cosi giovane, in controtendenza con la gestione recente rossonera, ma in grado di spostare gli equilibri.