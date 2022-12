E sono 20 anni che il Brasile non raggiunge la finale dei Mondiali

La sconfitta rocambolesca contro la Croazia certifica un dato: il Brasile manca l’appuntamento con la finale dall’edizione del 2002.

Dopo Spagna, Germania e Uruguay, il Mondiale qatariota dice addio ad un’altra formazione capace di alzare la Coppa del Mondo. E non in maniera sporadica o casuale, ma per ben 5 volte. I penatacampeao del Brasile, considerati tra i favoriti, alzano bandiera bianca ai quarti.

Merito di una Croazia che non ha mai mollato, che ci ha creduto fino alla fine e che l’ha spuntata ai rigori. Per Neymar e compagni ancora una delusione. L’ennesima negli ultimi anni. Perché, se guardiamo indietro al recente passato, i verdeoro non si affacciano alla finale dalla vittoria nel 2002 in Corea del Sud contro la Germania.

Da allora solo tante promesse non mantenute e tante delusioni. E l’eredità di Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos che non è stata colta dai vari Neymar, Richarlison, Vinicius Jr. nemmeno stavolta. Nemmeno 20 anni dopo l’ultimo trionfo mondiale.

Brasile, tutto rimandato al 2026

Nel 2002 il Brasile allenato da Scolari e trascinato dai gol di Ronaldo trionfò sulla Germania per 2-0. Il Fenomeno si prese finalmente gli onori della cronaca dopo la controversa sconfitta, quattro anni prima, sempre in finale, contro la Francia. Da allora però il Brasile non ha più calcato il campo di una finalissima.

Nel 2006, l’anno dell’Italia, i verdeoro si fermarono ai quarti al cospetto della Francia finalista. Nel 2010 fu invece la volta dei Paesi Bassi, sempre ai quarti, sempre contro quella che sarà la finalista perdente (contro la Spagna, ndr). Nel 2014 invece arriva la mazzata che fa più male, il secondo “maracanazo”. Semifinale Brasile-Germania. Risultato? 7-1, per i tedeschi! Uno smacco che ancora oggi dalle parti di San Paolo e Rio de Janeriro brucia moltissimo.

Nel 2018 nuova eliminazione ai quarti di finale. Il Belgio della “generazione dorata” supera i verdeoro. Così si arriva al 2022. Grandi speranze, alimentate anche dalle vittorie nelle prime uscire. E invece arriva l’ennesima eliminazione ai quarti, la 4a negli ultimi 20 anni. Nessuna finale nel frattempo. Sono 20 anni, saranno 24 quando inizieranno i prossimi Mondiali. E se nemmeno in Messico-Canada-Stati Uniti i verdeoro riusciranno ad arrivare alla finalissima allora per verdeoro sarà un record negativo superando il periodo 1970-1994 nel quale non erano arrivati in finale.