Rabbia Argentina contro gli olandesi: provocazioni e insulti in diretta

Tante polemiche in Qatar. L’Argentina nel post partita dei Quarti si è resa protagonista di un brutto episodio a fine gara.

La prima giornata dei Quarti di finale in Qatar ha regalato clamorose sorprese. Il Brasile di Neymar, grande favorito alla vigilia della rassegna iridata, è uscito ai calci da rigore contro la Croazia, vice campione del mondo in carica ed ancora una volta una squadra molto fastidiosa. In serata, nel secondo match di giornata, l’Olanda ha sfiorato l’impresa ed è stata vicinissima ad estromettere l’Argentina di Lionel Messi, in una serata che ha regalato tanti colpi di scena.

L’Albiceleste sembrava in totale controllo del match fino a pochi minuti dal termine. I sudamericani erano in vantaggio per 2 a 0 e sembrava ormai fatta. Le cose sono cambiate in pochissimi minuti ed il ‘gigante’ Weghorst, subentrato nella ripresa, ha firmato un’incredibile doppietta. Favolosa l’azione del secondo gol con la squadra di Van Gaal che ha trovato la rete al decimo minuto di recupero con uno schema magistrale su punizione.

La rete al 100’ minuto ha creato però grande caos e la sfida ha vissuto diversi attimi di tensione nel corso della gara. Nella prima parte del match i giocatori argentini non hanno gradito le eccessive attenzioni, condite da falli, nei riguardi di Leo Messi e la situazione è esplosa nella ripresa. Sul 2 a 1 per la nazionale sudamericana, mentre Lautaro e compagni difendevano il risultato, Paredes ha acceso la gara. Il centrocampista bianconero ha prima commesso due pesanti falli in scivolata (a ripetizione) e poi ha buttato via la palla con un gesto di stizza in direzione della panchina olandese. Qui è esploso il finimondo e la situazione non è affatto finita.

Argentina-Olanda, eccessiva esultanza nel post partita?

La sfida è stata ricca di tensione fino all’ultimo minuto dei tempi supplementari e alla fine è stata la Nazionale sudamericana a trionfare. A fine partita le telecamere si sono issate sull’esultanza di Messi e dei compagni ed in tanti hanno criticato l’Argentina per un atteggiamento molto antisportivo.

Alcuni calciatori (compreso Messi) sono andati ad esultare con Emiliano e Lautaro Martinez dall’altra parte del campo mentre altri, in particolare Paredes, Otamendi e Di Maria hanno mostrato la propria esultanza in faccia agli avversari. Un gesto davvero brutto ed antisportivo. Nelle ultime ore i social sono esplosi per criticare questo gesto e gli uomini di Scaloni non hanno assolutamente fatto una bella figura.

In Croazia-Brasile tutto il mondo ha applaudito il gesto di Leo Perisic, un bambino di 10 anni che è andato a rincuorare Neymar, distrutto per la sconfitta. Il 37enne Luka Modric ha trascorso la maggior parte del tempo a rincuorare i suoi attuali ed ex compagni al Real Madrid e l’immagine, dall’altro lato, dell’Argentina è davvero pessima. Lo stesso Messi nel post partita (anche il portiere Emiliano Martinez) ha avuto parole dure per l’Olanda e per Van Gaal e di certo dopo questa sfida l’Albiceleste avrà qualche antipatia in più. Nel calcio BISOGNA ANCHE SAPER VINCERE!