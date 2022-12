Neymar da applausi: lo ha fatto dopo Croazia-Brasile, tifosi commossi

Quanto accaduto al termine di Croazia-Brasile ha fatto il giro del web: le immagini sono diventate virali sui social network.

Croazia-Brasile ha regalato non poche emozioni. Il match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, ha tenuto i tifosi sulle spine fino alla fine. E’ stato necessario, infatti, ricorrere alla lotteria dei calci di rigori per trovare un vincitore. A nulla sono serviti gli sforzi della Nazionale brasiliana dell’oramai ex commissario tecnico Tite. Il Brasile, dopo aver lottato fino alla fine, si è dovuto arrendere.

A sorridere è stata la Croazia del commissario tecnico Zlatko Dalić che, ai calci di rigore, si è imposta sul Brasile, condannando la Nazionale verdeoro all’eliminazione dal Mondiale qatariota. Batosta totalmente inaspettata per Neymar e compagni che, alla vigilia della Coppa del Mondo, erano stati designati come principali favoriti alla vittoria finale.

Croazia-Brasile, il figlio di Perisic consola Neymar dopo l’eliminazione dai Mondiali

A fine partita i calciatori della Croazia si sono lasciati andare ad una esultanza sfegata. Tutti i calciatori, panchina compresa, sono corsi ad abbracciare il portiere Livakovic, eroe e principale protagonista nell’impresa del pomeriggio. Grazie alle sue parate il Brasile è finito in lacrime. I tifosi sugli spalti ed i giocatori di Tite, presi dalla delusione, si sono lasciati andare sul terreno di gioco. Neymar, Richarlison e tutto lo spogliatoio sudamericano è finito in lacrime.

Nonostante ciò, però, lo sport regala sempre immagini bellissime. Alla fine del match, proprio Neymar, nonostante le copiose lacrime, è stato protagonista di un siparietto totalmente inaspettato. A bordo campo, ad attenderlo, c’era il piccolo Leo Perisic, figlio di Ivan. Entrato in campo e direttosi in direzione Neymar, il bambino ha salutato l’attaccante brasiliano e l’ha consolato dopo la sconfitta. I due si sono abbracciati e hanno dato vita ad una delle immagini più belle ed emozionanti dei Mondiali di Qatar 2022. A riportare l’accaduto è stato il giornalista Alex de la Rosa che ha pubblicato la scena sul proprio profilo ‘Twitter’, accompagnate dalla seguente didascalia: “Il figlio di Perisic voleva solo salutare Neymar e la sicurezza e lo staff brasiliano non glielo hanno permesso. Ney stava piangendo. Il giocatore se n’è accorto ed ha permesso al ragazzo di avvicinarsi per salutarlo e abbracciarlo”.