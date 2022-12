Ancora una tragedia al Mondiale: un altro giornalista perde la vita

Questo Mondiale ha fatto tanto parlare di sé e quanto continua ad avvenire, giorno dopo giorno, sta facendo il giro del mondo: le ultime dal Qatar.

I Mondiali, che stanno volgendo al termine in Qatar, hanno fatto tanto parlare di sé. Nel bene, con le tante sorprese che stanno arrivando sul campo, e nel male, a partire dalla costruzione degli stadi in cui le varie nazionali stanno giocando. L’ultima notizia sopraggiunta riguarda il mondo del giornalismo.

Per i Mondiali in Qatar è tempo di semifinali. Da un lato si incontreranno Argentina e Croazia, dall’altro la Francia e il Marocco. Ma, nel frattempo, è arrivata un’altre notizia che ha scosso l’intero mondo giornalistico.

Si tratta ancora una volta, purtroppo, di un decesso. Questa volta a perdere la vita è stato il fotoreporter di ‘Al Kass TV’, televisione del network ‘beIN Sports’, ovvero Khalid Al-Misslam. Per il momento si sa solamente che è venuto a mancare mentre era in servizio in Qatar proprio per la competizione dei Mondiali.

Mondiale in Qatar, un’altra tragedia nel mondo del giornalismo: muore il fotoreporter Al-Misslam

Il triste annuncio è stato dato dal profilo ‘Twitter’ ufficiale del canale televisivo ‘Al Kass’. “Al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”, si legge.

Ma nulla, come per quanto avvenuto solamente lo scorso venerdì nel corso di Olanda-Argentina con il decesso del giornalista statunitense Grant Wahl, è stato spiegato o specificato sulle cause della morte del fotoreporter.

In tanti allora, nel mondo del giornalismo e non solamente, hanno espresso il proprio dolore e la propria vicinanza sulla tragedia avvenuta. In attesa di notizie che per il momento non sono ancora sopraggiunte.