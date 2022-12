Mondiali, l’annuncio ufficiale che sorprende: “La nostra corsa finisce qua”

In settimana ci saranno le due semifinali di questi Mondiali, ma in queste ore c’è stato un annuncio ufficiale che ha sorpreso tutti.

Il Mondiale in Qatar è ormai agli sgoccioli. Martedì e mercoledì prossimo, infatti, ci saranno le due semifinali di questa Coppa del Mondo: Argentina-Croazia e Francia-Marocco. Tra le queste quattro squadre la grandissima sorpresa è sicuramente quella guidata dal ct Walid Regragui.

Il Marocco, di fatto, è entrato nella storia del calcio, perché è la prima Nazionale africana a raggiungere le semifinali di un campionato Mondiale. Questo super traguardo è stato raggiunto dopo aver battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno avuto qualche occasione per pareggiare, ma gli uomini di Regragui hanno certamente meritato il passaggio del turno.

La Francia sarà comunque super favorita mercoledì prossimo, ma dovrà stare molta attenta per le qualità e per la grande tenacia del Marocco. L’altra semifinale del Mondiale sarà tra la Croazia e l’Argentina. La ‘Seleccions ha tutto per qualificarsi per la finale, ma Modric e compagni sono dei bucanieri che daranno tutto prima di ‘morire’. In attesa di queste due super gare, in Qatar bisogna registrare un annuncio che ha sorpreso un po’ tutti.

Mondiali, terminate le telecronache di Stramaccioni: ecco l’annuncio ufficiale

Le telecronache di Andrea Stramaccioni, infatti, sono finite con la gara di ieri tra il Marocco ed il Portogallo. Ad annunciarlo ci ha pensato Dario Di Gennaro, compagno di telecronaca dell’ex allenatore dell’Inter, tramite un post su ‘Facebook’: “ Ecco qua! Siamo felici, contenti ed orgogliosi. Andrea ed io non ci conoscevamo e dopo 20 giorni, 14 partite insieme, 21 nazionali studiate e commentate… eccovi due amici”.

Il post del giornalista di ‘Rai Sport’ poi continua: “Ci siamo goduti quest’avventura con la positività che ci unisce e con la spensieratezza di due ragazzini. Grazie a tutti i tecnici che ci hanno dato una grandissima mano. Grazie a tutti voi, che ci avete sostenuto da casa, apprezzato ed inondato di affetto”. Queste ultime parole di Di Gennaro fanno riferimento ai tanti complimenti ricevuti, sia da lui che da Stramaccioni, per le telecronache mondiali.