Mondiali, la ‘vendetta’ di Mbappé è esagerata: inglesi su tutte le furie

Il gesto di Mbappé fa infuriare tutti i tifosi dell’Inghilterra. Ecco cos’è successo nella gara del Mondiale contro i Tre Leoni

Un 2-1 sofferto, ma che è valso alla Francia l’accesso tra le prime quattro del mondo. Anche in Qatar, i campioni in carica avranno la possibilità di giocarsi un biglietto per la finale e per difendere il titolo raggiunto nell’edizione di Russia 2018. Decisiva la vittoria di ieri contro l’Inghilterra, dove la formazione di Deschamps è riuscita a battere quella di Southgate grazie anche ad una buona dose di fortuna.

Dopotutto, è stato cruciale l’errore dal dischetto di Harry Kane. Il fortissimo attaccante del Tottenham ha fallito l’occasione di riportare il risultato in parità, gettando in curva il suo secondo viaggio dal dischetto. Una vera e propria doccia fredda per i tifosi dell’Inghilterra, che hanno visto andare in fumi il tentativo di raggiungere una nuova semifinale del Mondiale. E poi, quella risata di Mbappé è stata davvero difficile da buttare giù per i supporters dei Tre Leoni.

Mbappé, la sua ‘vendetta’ è esagerata e fa infuriare tutti gli inglesi: ecco cos’è successo, c’è il retroscena

Come immortalato dalle telecamere della regia internazionale, il fuoriclasse del PSG è stato catturato nel pieno di una grassa e fragorosa risata dopo l’errore dal dischetto di Kane. Qualcosa che ha fatto infuriare i tifosi dell’Inghilterra, ma che ha avuto il sapore di una dolce e pesante vendetta per lo stesso Mbappé. Una vendetta che il francese covava dal suo viaggio negli spogliatoi, dove ha subìto uno smacco che avrà fatto difficoltà a sopportare.

Sempre le telecamere della regia internazionale, poco prima dell’ingresso in campo delle due squadre, hanno registrato il dado tratto dagli inglesi nei confronti di Mbappé. Mentre quest’ultimo provava a stringere la mano degli avversari, l’intero team inglese lo ha snobbato mentre erano nel tunnel. Un messaggio forte e chiaro mandatogli, ma anche un messaggio che ha colpito Mbappé e i suoi compagni. Di lì la reazione della stella del PSG che se la ride in maniera amara, ma pregustando già la vendetta. E il campo alla fine è stato impietoso con i suoi avversari. Purtroppo per Kane e i suoi, ride bene chi ride ultimo.